Леся Нікітюк після пологів показала фігуру в купальнику (фото)

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка лише нещодавно вперше стала мамою, показалася у купальнику. Шануаальники зірки приголомшені її зовнішнім виглядом.

Літніми світлинами ведуча поділилася в Instagram.

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37-річна телеведуча вперше стала мамою 15 червня і зараз насолоджується першим місяцем материнства. На нових світлинах в своєму фотоблогу Леся продемонструвала шанувальникам, як відпочиває у вільний час.

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зірка позасмагала на шезлонгу на власній терасі. Для літнього відпочинку Леся обрала блакитний купальник, який підкреслив її пишний бюст та відкрив тонку талію. Свій лук вона доповнила окулярами та бейсболкою з напдписом "Мама".

"Мамського блога не буде, Playboy звʼяжіться зі мною", — пожартувала ведуча.

Леся Нікітюк на відпочинку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, інсайдер розсекретив незвичне ім'я первістка Лесі Нікітюк.

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