Леся Нікітюк народила — інсайдер розсекретив ім'я дитини — фото

Дмитро Бабчук та Леся Нікітюк з сином. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, поки не повідомляла фанатам, як назвала малюка. Однак інсайдер розсекретив незвичне ім'я хлопчика.

Блогер Богдан Беспалов розповів, як зіркові батьки назвали свого первістка.

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15 червня телеведуча та її обранець, військовослужбовець Дмитро Бабчук, вперше стали батьками. За словами інсайдерів, пара обрала для хлопчика доволі незвичне ім'я — Орест. Це українське ім'я, яке має давньогрецьке коріння.

Допис Богдана Беспалова. Фото: скриншот

Однак ані зіркова матуся, ані її коханий жодних коментарів з цього приводу не давали. Тож шанувальникам залишається лише чекати на офіційні коментарі пари.

Нагадаємо, 20-річна донька Олі Полякової оголосила про заручини з коханим-іноземцем.

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