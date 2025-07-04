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Блогер розсекретив незвичне ім'я первістка Лесі Нікітюк

4 липня 2025 14:34
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Леся Нікітюк народила — інсайдер розсекретив ім'я дитини — фото
Дмитро Бабчук та Леся Нікітюк з сином. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, поки не повідомляла фанатам, як назвала малюка. Однак інсайдер розсекретив незвичне ім'я хлопчика.

Блогер Богдан Беспалов розповів, як зіркові батьки назвали свого первістка.

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Як Леся Нікітюк назвала свого сина

15 червня телеведуча та її обранець, військовослужбовець Дмитро Бабчук, вперше стали батьками. За словами інсайдерів, пара обрала для хлопчика доволі незвичне ім'я — Орест. Це українське ім'я, яке має давньогрецьке коріння.

Як Леся Нікітюк назвала сина - фото
Допис Богдана Беспалова. Фото: скриншот

Однак ані зіркова матуся, ані її коханий жодних коментарів з цього приводу не давали. Тож шанувальникам залишається лише чекати на офіційні коментарі пари.

Нагадаємо, 20-річна донька Олі Полякової оголосила про заручини з коханим-іноземцем.

А також Катерина Осадча відповіла на закиди, що увела Юрія Горбунова з родини.

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