Катерина Осадча відповіла, чи зруйнувала сім'ю Юрія Горбунова — відео

Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Фото: instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча відреагувала на закиди про те, що увела свого нинішнього чоловіка, продюсера Юрія Горбунова, з родини. Зірка зізналася, коли насправді почалися їхні стосунки.

Подробицями про свій шлюб ведуча поділилася в Instagram.

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Як відомо, за плечима в Горбунова вже був один шлюб і часом подейкували, що саме Осадча стала причиною його розлучення. Однак телеведуча пояснила, що ці чутки не відповідають дійсності.

За словами Катерини, їхні стосунки із шоуменом почалися вже після його розлучення.

"Дуже часто про це пишуть: "Осадча "забрала" Горбунова з родини". На початок наших стосунків Юра вже рік був розлучений. Тому Катя Юру з родини "не забирала", Юра вже був розлучений, і почали ми зустрічатися, коли Юра вже був вільний", — розповіла Осадча.

До слова, ініціаторкою стосунків стала саме Катерина. Ведуча запросила колегу, з яким тоді працювала на шоу "Голос. Діти", на вечерю, так і закрутився їхній роман. Пара зіграла весілля 2017 року і разом виховує двох синів — Івана та Данила.

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