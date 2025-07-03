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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Осадча відповіла, чи дійсно увела Юрія Горбунова із сім'ї arrow

Осадча відповіла, чи дійсно увела Юрія Горбунова із сім'ї

3 липня 2025 16:25
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Катерина Осадча відповіла, чи зруйнувала сім'ю Юрія Горбунова — відео
Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Фото: instagram.com/kosadcha
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українська телеведуча Катерина Осадча відреагувала на закиди про те, що увела свого нинішнього чоловіка, продюсера Юрія Горбунова, з родини. Зірка зізналася, коли насправді почалися їхні стосунки.

Подробицями про свій шлюб ведуча поділилася в Instagram.

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Як відомо, за плечима в Горбунова вже був один шлюб і часом подейкували, що саме Осадча стала причиною його розлучення. Однак телеведуча пояснила, що ці чутки не відповідають дійсності.

За словами Катерини, їхні стосунки із шоуменом почалися вже після його розлучення.

"Дуже часто про це пишуть: "Осадча "забрала" Горбунова з родини". На початок наших стосунків Юра вже рік був розлучений. Тому Катя Юру з родини "не забирала", Юра вже був розлучений, і почали ми зустрічатися, коли Юра вже був вільний", — розповіла Осадча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

До слова, ініціаторкою стосунків стала саме Катерина. Ведуча запросила колегу, з яким тоді працювала на шоу "Голос. Діти", на вечерю, так і закрутився їхній роман. Пара зіграла весілля 2017 року і разом виховує двох синів — Івана та Данила.

Нагадаємо, донька Олі Полякової заручилася зі своїм бойфрендом-іноземцем.

А також Юрій Ткач зробив несподівану пропозицію дружині після кризи у шлюбі.

Юрій Горбунов родина українські зірки зіркова пара Катерина Осадча
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