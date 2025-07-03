Екатерина Осадчая ответила, разрушила ли семью Юрия Горбунова — видео

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая отреагировала на упреки о том, что увела своего нынешнего мужа, продюсера Юрия Горбунова, из семьи. Звезда призналась, когда на самом деле начались их отношения.

Подробностями о своем браке ведущая поделилась в Instagram.

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Как известно, за плечами у Горбунова уже был один брак и порой поговаривали, что именно Осадчая стала причиной его развода. Однако телеведущая объяснила, что эти слухи не соответствуют действительности.

По словам Екатерины, их отношения с шоуменом начались уже после его развода.

"Очень часто об этом пишут: "Осадчая "забрала" Горбунова из семьи". На начало наших отношений Юра уже год был разведен. Поэтому Катя Юру из семьи "не забирала", Юра уже был разведен, и начали мы встречаться, когда Юра уже был свободен", — рассказала Осадчая.

К слову, инициатором отношений стала именно Екатерина. Ведущая пригласила коллегу, с которым тогда работала на шоу "Голос. Дети", на ужин, так и закрутился их роман. Пара сыграла свадьбу в 2017 году и вместе воспитывает двух сыновей — Ивана и Даниила.

Напомним, дочь Оли Поляковой обручилась со своим бойфрендом-иностранцем.

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