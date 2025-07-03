Маша Полякова виходить заміж — фото, відео

Маша Полякова. Фото: instagram.com/marypoppers1

Страша донька української співачки Олі Полякової — Марія — виходить заміж. 20-річна дівчина заручилася зі своїм коханим-іноземцем.

Радісною новиною блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Маша Полякова заручилася зі своїм бойфрендом

У своєму фотоблогу Марія поділилася кадрами із заручин, на яких похизувалася золотою каблучкою з чималим камінцем на безіменному пальці.

Маша Полякова похизувалася обручкою. Фото: instagram.com/marypoppers1

А згодом опублікувала зворушливе відео, на якому показала, як минули заручини. Хлопець Марії запросив її на романтичну прогулянку на яхтою, де з букетом троянд став на одне коліно та освідчився їй. Дівчина відповіла йому згодою.

До слова, Маша вперше показала свого нового бойфренда. Ним виявився музикант Еден Пассареллі. Хлопець мешкає у США, де зараз навчається Полякова-молодша, та грає на гитарі у музичному гурті.

Нагадаємо, лідер гурту "Без Обмежень" заручився з молодою коханою.

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