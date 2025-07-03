Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Оли Поляковой выходит замуж за возлюбленного-иностранца arrow

Дочь Оли Поляковой выходит замуж за возлюбленного-иностранца

3 июля 2025 11:28
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Маша Полякова выходит замуж - фото, видео
Маша Полякова. Фото: instagram.com/marypoppers1
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Страшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — Мария — выходит замуж. 20-летняя девушка обручилась со своим возлюбленным-иностранцем.

Радостной новостью блогер поделилась на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Маша Полякова обручилась со своим бойфрендом

В своем фотоблоге Мария поделилась кадрами с помолвки, на которых похвасталась золотым кольцом с немалым камнем на безымянном пальце.

Маша Полякова показала кадри з заручин - фото
Маша Полякова похвасталась обручальным кольцом. Фото: instagram.com/marypoppers1

А впоследствии опубликовала трогательное видео, на котором показала, как прошла помолвка. Парень Марии пригласил ее на романтическую прогулку на яхтой, где с букетом роз стал на одно колено и сделал ей предложение. Девушка ответила ему согласием.

К слову, Маша впервые показала своего нового бойфренда. Им оказался музыкант Эден Пассарелли. Парень живет в США, где сейчас учится Полякова-младшая, и играет на гитаре в музыкальной группе.

Напомним, лидер группы "Без Обмежень" обручился с молодой возлюбленной.

А также Юрий Ткач сделал неожиданное предложение жене после кризиса в отношениях.

Оля Полякова свадьба украинские звезды звездная пара Маша Полякова
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:20 Снятие с оперативного резерва — весь список оснований

12:15 В Украине может подняться средняя зарплата — когда и на сколько

12:12 Цены удивляют — сколько стоят черная и красная смородина

12:10 Порты Большой Одессы наращивают обороты — что стало причиной

12:02 В рядах Воздушных сил обнаружили агента РФ — детали спецоперации

Глава Минздрава ответил на слухи о вероятной отставке - 80x80

Глава Минздрава ответил на слухи о вероятной отставке

11:59 Группа компаний DIM заявила о непричастности к залогу Чернышева

11:56 В Киеве похоронили пилота F-16 Максима Устименко — фоторепортаж

11:35 Звезда Ливерпуля погиб в автокатастрофе

11:35 Доставка в Молдову — жителей Одесчины вывозили вместе с бревнами

11:20 В ВРУ хотят предотвратить схемы с образованием ради отсрочки

12:20 Снятие с оперативного резерва — весь список оснований

12:15 В Украине может подняться средняя зарплата — когда и на сколько

12:12 Цены удивляют — сколько стоят черная и красная смородина

12:10 Порты Большой Одессы наращивают обороты — что стало причиной

12:02 В рядах Воздушных сил обнаружили агента РФ — детали спецоперации

Глава Минздрава ответил на слухи о вероятной отставке - 80x80

Глава Минздрава ответил на слухи о вероятной отставке

11:59 Группа компаний DIM заявила о непричастности к залогу Чернышева

11:56 В Киеве похоронили пилота F-16 Максима Устименко — фоторепортаж

11:35 Звезда Ливерпуля погиб в автокатастрофе

11:35 Доставка в Молдову — жителей Одесчины вывозили вместе с бревнами

11:20 В ВРУ хотят предотвратить схемы с образованием ради отсрочки

06:32 Военный не согласен с решением ВВК — как действовать в суде

2 июля

18:47 Увольнение со службы — с какими проблемами сталкиваются военные

1 июля

19:43 Курортный сезон в Одессе — инспекция Аркадии

06:21 Институт Святого Гавриила — новые голоса в Вашингтоне

30 июня

22:33 Сносить или нет памятник Пушкину в Одессе — что думают горожане

27 июня

19:44 Жатва в Одесской области — какие перспективы нынешнего урожая

06:33 Нужен ли перевод русских песен — что думают одесситы

26 июня

19:47 Как Молдова постепенно возвращает контроль над Приднестровьем

25 июня

19:44 Абрикосы, черешни и первые арбузы — цены на "Новом базаре"

24 июня

22:33 Как FPV-дроны меняют тактику украинской армии

Text

08:00 Рютте обратился к Трампу относительно Украины — эфир Ранок.LIVE

2 июля
Text

21:49 Под угрозой наступления — как живет прифронтовой Купянск

Text

20:05 Как работает ПВО на линии фронта — эксклюзив из Третьей штурмовой

Text

19:00 Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

Text

17:50 Минобороны обратилось к США за помощью — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:12 Звонят мошенники — не отвечайте на номера с этими цифрами

23 июня 2025

18:15 Проезд в транспорте станет платным — кто потеряет льготы с 1 июля

22 июня 2025

04:30 ТЦК придумали новый метод мобилизации — подробности от нардепа

28 июня 2025

16:12 Они опасны для телефона — какие SMS лучше сразу удалять

24 июня 2025

12:00 Салат из кабачков, как в ресторане — можно готовить через день

26 июня 2025

21:03 Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт

25 июня 2025

12:12 Тарифы на электроэнергию — какой будет стоимость киловатта в июле

11:14 Виктория Бекхэм задает моду — новые джинсы сезона

22 июня 2025

00:30 Сколько времени имеет ТЦК после подачи в розыск для штрафа

30 июня 2025

15:15 Отмена запрета — что позволят ловить рыбакам с 1 июля

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации