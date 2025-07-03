Маша Полякова выходит замуж - фото, видео

Дочь Оли Поляковой выходит замуж за возлюбленного-иностранца
Страшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — Мария — выходит замуж. 20-летняя девушка обручилась со своим возлюбленным-иностранцем.
Радостной новостью блогер поделилась на своей странице в Instagram.
Маша Полякова обручилась со своим бойфрендом
В своем фотоблоге Мария поделилась кадрами с помолвки, на которых похвасталась золотым кольцом с немалым камнем на безымянном пальце.
А впоследствии опубликовала трогательное видео, на котором показала, как прошла помолвка. Парень Марии пригласил ее на романтическую прогулку на яхтой, где с букетом роз стал на одно колено и сделал ей предложение. Девушка ответила ему согласием.
К слову, Маша впервые показала своего нового бойфренда. Им оказался музыкант Эден Пассарелли. Парень живет в США, где сейчас учится Полякова-младшая, и играет на гитаре в музыкальной группе.
Напомним, лидер группы "Без Обмежень" обручился с молодой возлюбленной.
А также Юрий Ткач сделал неожиданное предложение жене после кризиса в отношениях.
Читайте Новини.LIVE!