Маша Полякова выходит замуж - фото, видео

Маша Полякова. Фото: instagram.com/marypoppers1

Страшая дочь украинской певицы Оли Поляковой — Мария — выходит замуж. 20-летняя девушка обручилась со своим возлюбленным-иностранцем.

Радостной новостью блогер поделилась на своей странице в Instagram.

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Маша Полякова обручилась со своим бойфрендом

В своем фотоблоге Мария поделилась кадрами с помолвки, на которых похвасталась золотым кольцом с немалым камнем на безымянном пальце.

Маша Полякова похвасталась обручальным кольцом. Фото: instagram.com/marypoppers1

А впоследствии опубликовала трогательное видео, на котором показала, как прошла помолвка. Парень Марии пригласил ее на романтическую прогулку на яхтой, где с букетом роз стал на одно колено и сделал ей предложение. Девушка ответила ему согласием.

К слову, Маша впервые показала своего нового бойфренда. Им оказался музыкант Эден Пассарелли. Парень живет в США, где сейчас учится Полякова-младшая, и играет на гитаре в музыкальной группе.

Напомним, лидер группы "Без Обмежень" обручился с молодой возлюбленной.

А также Юрий Ткач сделал неожиданное предложение жене после кризиса в отношениях.