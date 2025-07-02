Юрій Ткач хоче обвінчатися з дружиною — фото

Юрій Ткач з дружиною. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Український актор та гуморист Юрій Ткач, який нещодавно перебував на межі розлучення з дружиною Вікторією, розповів про серйозні зміни в їхньому особистому житті. Зірка "Кварталу 95" наважився на серйозний крок.

Про це артист розповів у шоу "Вік на Вік", пише "Радіо Люкс".

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Не так давно зіркове подружжя переживало серйозну кризу у стосунках, але, на щастя, їм вдалося разом подолати складний етап. Після цього, за словами артиста, він наважився на серйозний крок — обвінчатися зі своєю коханою.

Як розповів Ткач, минулого року він знову освідчився дружині. Вікторія була неабияк щаслива почути ці слова від чоловіка та не змогла стримати сліз.

"Близько року тому я зробив дружині пропозицію — пропозицію обвінчатися. Віка святкувала день народження, це був один з моїх подарунків, який став для неї цілковитою несподіванкою. Я став на коліно, подарував обручку та великий букет. У неї був шоковий стан, вона плакала", — розповів Ткач.

Юрій Ткач із дружиною та донькою. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Поки що подружжя не визначилося з датою церемонії, але впевнене, що слушний час для цього обов'язково знайдеться.

"У нас немає жодних планів на те, коли це відбудеться, усе йде так, як має бути. Віка взагалі говорить, що дата сама себе знайде", — сказав актор.

Нагадаємо, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець освідчився молодій коханій.

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