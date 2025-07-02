Сергій Танчинець одружується вдруге — співак освідчився дівчині — фото

Сергій Танчинець з нареченою Юлією. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Лідер музичного гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець вдруге одружується. Співак освідчився своїй коханій, PR-менеджерці Юлії.

Радісною звісткою пара поділилася в Instagram.

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У своєму фотоблозі щасливі закохані поділилася романтичними фото із заручин. Сергій зробив пропозицію руки та серця Юлії серед мальовничих Карпат із величезним букетом рожевих півоній.

У кадрі дівчина артиста у чорній сукні похизувалася дорогоцінною прикрасою — золотою каблучкою із чималим камінцем. Юлія відповіла музиканту згодою.

"Мільйони мільярдів "так", — написала піарниця.

У коментарях щасливу пару вже привітали шанувальники та зіркові колеги.

Нагадаємо, що для лідера гурту "Без Обмежень" це буде другий шлюб. Сергій Танчинець протягом 15 років був одружений із ексобраницею Анною. Колишнє подружжя має двох спільних дітей — доньку Анастасію та сина Лук'яна. Про стосунки музиканта із піарницею колективу офіційно стало відомо 2024 року.

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