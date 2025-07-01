Орландо Блум і Кеті Перрі розлучаються — актор натякнув на розрив — фото

Орландо Блум на тлі чуток про розлучення здивував новим дописом
Голлівудський актор Орландо Блум зробив неоднозначну публікацію у соцмережах на тлі чуток про розлучення зі співачкою Кеті Перрі. Зірка "Піратів Карибського моря" натякнув на розрив.
Дивними дописами актор поділився в Instagram-stories.
Орландо Блум натякнув на розлучення з Кеті Перрі
Актор вийшов на зв'язок із шанувальниками у своєму блозі та поділився картинкою із цитатою Будди, в якій йдеться про початок нового життя.
"Кожен день — це новий початок. Те, що ми робимо сьогодні, — найважливіше", — йдеться в дописі.
Однак на цьому філософські публікації актора не скінчилися. Згодом Блум поділився цитатою Дайсаку Ікеди: "Найважливіше — зробити перший крок. Сміливо подолавши один маленький страх, ти здобудеш мужність, щоб зустріти наступний".
У соцмережах шанувальники актора припустили, що таким чином він натякнув на серйозні зміни в особистому житті.
Нагадаємо, що від недавно у ЗМІ почали активно ширитися чутки про негаразди у шлюбі Блума та Перрі. За словами інсайдерів, зіркова пара прийняла рішення розлучитися після 8 років стосунків. Однак поки що офіційних коментарів від подружжя не було.
Натомість Орландо Блум підігрів чутки про розрив на весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес.
А також Потап пригадав, як закрутив роман із Каменських, будучи одруженим.
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