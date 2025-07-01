Орландо Блум и Кэти Перри разводятся — актер намекнул на разрыв — фото

Орландо Блум на фоне слухов о разводе удивил новым постом
Голливудский актер Орландо Блум сделал неоднозначную публикацию в соцсетях на фоне слухов о разводе с певицей Кэти Перри. Звезда "Пиратов Карибского моря" намекнул на разрыв.
Странными сообщениями актер поделился в Instagram-stories.
Орландо Блум намекнул на развод с Кэти Перри
Актер вышел на связь с поклонниками в своем блоге и поделился картинкой с цитатой Будды, в которой говорится о начале новой жизни.
"Каждый день — это новое начало. То, что мы делаем сегодня, - самое важное", — говорится в заметке.
Однако на этом философские публикации актера не закончились. Впоследствии Блум поделился цитатой Дайсаку Икеды: "Самое важное — сделать первый шаг. Смело преодолев один маленький страх, ты обретешь мужество, чтобы встретить следующий".
В соцсетях поклонники актера предположили, что таким образом он намекнул на серьезные перемены в личной жизни.
Напомним, что с недавних пор в СМИ начали активно распространяться слухи о проблемах в браке Блума и Перри. По словам инсайдеров, звездная пара приняла решение расстаться после 8 лет отношений. Однако пока официальных комментариев от супругов не было.
Зато Орландо Блум подогрел слухи о разрыве на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес.
А также Потап вспомнил, как закрутил роман с Каменских, будучи женатым.
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