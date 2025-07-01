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Орландо Блум на фоне слухов о разводе удивил новым постом

1 июля 2025 13:44
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Орландо Блум и Кэти Перри разводятся — актер намекнул на разрыв — фото
Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Голливудский актер Орландо Блум сделал неоднозначную публикацию в соцсетях на фоне слухов о разводе с певицей Кэти Перри. Звезда "Пиратов Карибского моря" намекнул на разрыв.

Странными сообщениями актер поделился в Instagram-stories.

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Орландо Блум намекнул на развод с Кэти Перри

Актер вышел на связь с поклонниками в своем блоге и поделился картинкой с цитатой Будды, в которой говорится о начале новой жизни.

"Каждый день — это новое начало. То, что мы делаем сегодня, - самое важное", говорится в заметке.

Орландо Блум натякнув на розлучення з Кеті Перрі - фото
Орландо Блум поделился цитатой Будды. Фото: instagram.com/orlandobloom

Однако на этом философские публикации актера не закончились. Впоследствии Блум поделился цитатой Дайсаку Икеды: "Самое важное — сделать первый шаг. Смело преодолев один маленький страх, ты обретешь мужество, чтобы встретить следующий".

Орландо Блум підігрів чутки про розлучення - фото
Звезда "Пиратов Карибского моря" намекнул на развод. Фото: instagram.com/orlandobloom

В соцсетях поклонники актера предположили, что таким образом он намекнул на серьезные перемены в личной жизни.

Напомним, что с недавних пор в СМИ начали активно распространяться слухи о проблемах в браке Блума и Перри. По словам инсайдеров, звездная пара приняла решение расстаться после 8 лет отношений. Однако пока официальных комментариев от супругов не было.

Зато Орландо Блум подогрел слухи о разрыве на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

А также Потап вспомнил, как закрутил роман с Каменских, будучи женатым.

Кэти Перри Орландо Блум Звездный развод зарубежные звезды соцсети
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