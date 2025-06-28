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Головна Кіно Орландо Блум підігрів чутки про розлучення з Кеті Перрі

Орландо Блум підігрів чутки про розлучення з Кеті Перрі

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 13:52
Орландо Блум та Кеті Перрі розлучилися — актор сам з'явився на весіллі Джеффа Безоса — фото
Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom
Ключові моменти Орландо Блум та Кеті Перрі розійшлися

Голлівудський актор Орландо Блум підігрів чутки про те, що вони зі співачкою Кеті Перрі більше не разом. Зірка "Володаря перснів" з'явився сам на весіллі засновника Amazon Джеффа Безос.

Про це пише Page Six.

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Орландо Блум та Кеті Перрі розійшлися

27 червня у Венеції відгриміло одне із найрозкішніших зіркових весіль — Джефф Безос одружився зі своєю обраницею Лорен Санчес. Привітати молодять завітали чимало знаменитостей, серед яких і Орландо Блум.

Увагу публіки привернуло те, що актор з'явився на урочистій події друзів без супроводу. Блум у елегантному чорному смокінгу із краваткою-метеликом потрапив в об'єктиви папараці.

Орландо Блум прийшов на весіллі Безоса сам - фото
Орландо Блум на весіллі Джеффа Безоса. Фото: instagram.com/backgrid_usa

Натомість сумним актор фанам не здався. Напередодні свята Орландо гарно проводив час із друзями. Актор прогулявся містом зі спортсменом Томом Бредлі та невимушено спілкувався із Кім Кардаш'ян.

Тим часом Перрі перебуває в Австралії в рамках свого туру "Lifetimes". Тож не виключено, що співачка просто не мала змоги потрапити на захід.

Від почтаку червня у ЗМІ активно обговорюють розлучення Блума та Перрі. За словами інсайдерів, зіркове подружжя вже тривалий час не живе разом. Натомість Кеті та Орландо залишаються у дружніх стосунках та підтримують зв'язок заради своєї доньки Дейзі Дав.

Нагадаємо, Джефф Безос та Лорен Санчес влаштували розкішну церемонію в Італії, яку вже охрестили "весіллям століття".

Раніше ми писали, що Орландо Блум зіграв головну роль у новому комедійному екшні. А також стало відомо, що зірка "Коли ти вийдеш заміж" вперше став батьком.

Кеті Перрі Орландо Блум весілля Зіркове розлучення закордонні зірки
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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