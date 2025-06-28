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Главная Кино Орландо Блум подогрел слухи о разводе с Кэти Перри

Орландо Блум подогрел слухи о разводе с Кэти Перри

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 13:52
Орландо Блум и Кэти Перри расстались - актер сам появился на свадьбе Джеффа Безоса - фото
Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom
Ключові моменти Орландо Блум и Кэти Перри разошлись

Голливудский актер Орландо Блум подогрел слухи о том, что они с певицей Кэти Перри больше не вместе. Звезда "Властелина колец" появился сам на свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом пишет Page Six.

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Орландо Блум и Кэти Перри разошлись

27 июня в Венеции отгремела одна из самых роскошных звездных свадеб — Джефф Безос женился на своей избраннице Лорен Санчес. Поздравить молодоженов пришли немало знаменитостей, среди которых и Орландо Блум.

Внимание публики привлекло то, что актер появился на торжественном событии друзей без сопровождения. Блум в элегантном черном смокинге с галстуком-бабочкой попал в объективы папарацци.

Орландо Блум прийшов на весіллі Безоса сам - фото
Орландо Блум на свадьбе Джеффа Безоса. Фото: instagram.com/backgrid_usa

Зато грустным актер фанам не казался. Накануне праздника Орландо хорошо проводил время с друзьями. Актер прогулялся по городу со спортсменом Томом Брэдли и непринужденно общался с Ким Кардашьян.

Тем временем Перри находится в Австралии в рамках своего тура "Lifetimes". Поэтому не исключено, что певица просто не имела возможности попасть на мероприятие.

Напомним, что в СМИ активно обсуждают развод Блума и Перри. По словам инсайдеров, звездные супруги уже длительное время не живут вместе. Зато Кэти и Орландо остаются в дружеских отношениях и поддерживают связь ради своей дочери Дэйзи Дав.

Ранее мы писали, что Орландо Блум сыграл главную роль в новом комедийном экшне. А также стало известно, что звезда "Когда ты выйдешь замуж" впервые стал отцом.

Кэти Перри Орландо Блум свадьба Звездный развод зарубежные звезды
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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