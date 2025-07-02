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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Лидер группы "Без Обмежень" Танчинец женится во второй раз arrow

Лидер группы "Без Обмежень" Танчинец женится во второй раз

2 июля 2025 11:29
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Сергей Танчинец женится во второй раз - певец сделал предложение девушке — фото
Сергей Танчинец с невестой Юлией. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Лидер музыкальной группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец во второй раз женится. Певец сделал предложение своей возлюбленной, PR-менеджеру Юлии.

Радостной вестью пара поделилась в Instagram.

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Сергей Танчинец сделал предложение своей девушке

В своем фотоблоге счастливые влюбленные поделилась романтическими фото с помолвки. Сергей сделал предложение руки и сердца Юлии среди живописных Карпат с огромным букетом розовых пионов.

В кадре девушка артиста в черном платье похвасталась драгоценным украшением - золотым кольцом с большим камнем. Юлия ответила музыканту согласием.

"Миллионы миллиардов "да", — написала пиарщица.

В комментариях счастливую пару уже поздравили поклонники и звездные коллеги.

Напомним, что для лидера группы "Без Обмежень" это будет второй брак. Сергей Танчинец в течение 15 лет был женат на экс-избраннице Анне. Бывшие супруги имеют двух общих детей — дочь Анастасию и сына Лукьяна. Об отношениях музыканта с пиарщицей коллектива официально стало известно в 2024 году.

Ранее мы писали, что Орландо Блум на фоне слухов о разводе с Кэти Перри озадачил новой публикацией в сети.

А также мы писали, что Потап вспомнил, как закрутил роман с Настей Каменских.

брак украинские звезды звездная пара Сергей Танчинец группа "Без обмежень"
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РФ ударила "Искандерами" по Днепропетровщине — есть погибшие

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