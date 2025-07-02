Сергей Танчинец женится во второй раз - певец сделал предложение девушке — фото

Сергей Танчинец с невестой Юлией. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Лидер музыкальной группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец во второй раз женится. Певец сделал предложение своей возлюбленной, PR-менеджеру Юлии.

Радостной вестью пара поделилась в Instagram.

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В своем фотоблоге счастливые влюбленные поделилась романтическими фото с помолвки. Сергей сделал предложение руки и сердца Юлии среди живописных Карпат с огромным букетом розовых пионов.

В кадре девушка артиста в черном платье похвасталась драгоценным украшением - золотым кольцом с большим камнем. Юлия ответила музыканту согласием.

"Миллионы миллиардов "да", — написала пиарщица.

В комментариях счастливую пару уже поздравили поклонники и звездные коллеги.

Напомним, что для лидера группы "Без Обмежень" это будет второй брак. Сергей Танчинец в течение 15 лет был женат на экс-избраннице Анне. Бывшие супруги имеют двух общих детей — дочь Анастасию и сына Лукьяна. Об отношениях музыканта с пиарщицей коллектива официально стало известно в 2024 году.

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