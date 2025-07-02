Сергей Танчинец женится во второй раз - певец сделал предложение девушке — фото

Лидер группы "Без Обмежень" Танчинец женится во второй раз
Лидер музыкальной группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец во второй раз женится. Певец сделал предложение своей возлюбленной, PR-менеджеру Юлии.
Радостной вестью пара поделилась в Instagram.
Сергей Танчинец сделал предложение своей девушке
В своем фотоблоге счастливые влюбленные поделилась романтическими фото с помолвки. Сергей сделал предложение руки и сердца Юлии среди живописных Карпат с огромным букетом розовых пионов.
В кадре девушка артиста в черном платье похвасталась драгоценным украшением - золотым кольцом с большим камнем. Юлия ответила музыканту согласием.
"Миллионы миллиардов "да", — написала пиарщица.
В комментариях счастливую пару уже поздравили поклонники и звездные коллеги.
Напомним, что для лидера группы "Без Обмежень" это будет второй брак. Сергей Танчинец в течение 15 лет был женат на экс-избраннице Анне. Бывшие супруги имеют двух общих детей — дочь Анастасию и сына Лукьяна. Об отношениях музыканта с пиарщицей коллектива официально стало известно в 2024 году.
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