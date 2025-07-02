Юрий Ткач хочет обвенчаться с женой — фото

Юрий Ткач с женой. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Украинский актер и юморист Юрий Ткач, который недавно находился на грани развода с женой Викторией, рассказал о серьезных изменениях в их личной жизни. Звезда "Квартала 95" решился на серьезный шаг.

Об этом артист рассказал в шоу "Вік на Вік", пишет "Радіо Люкс".

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Не так давно звездные супруги переживали серьезный кризис в отношениях, но к счастью, им удалось вместе преодолеть сложный этап. После этого, по словам артиста, он решился на серьезный шаг — обвенчаться со своей возлюбленной.

Как рассказал Ткач, в прошлом году он снова сделал предложение жене. Виктория была очень счастлива услышать эти слова от мужа и не смогла сдержать слез.

"Около года назад я сделал жене предложение — предложение обвенчаться. Вика праздновала день рождения, это был один из моих подарков, который стал для нее полной неожиданностью. Я стал на колено, подарил обручальное кольцо и большой букет. У нее было шоковое состояние, она плакала", — рассказал Ткач.

Юрий Ткач с женой и дочерью. Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Пока что супруги не определились с датой церемонии, но уверены, что подходящее время для этого обязательно найдется.

"У нас нет никаких планов на то, когда это произойдет, все идет так, как должно быть. Вика вообще говорит, что дата сама себя найдет", — сказал актер.

Напомним, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение молодой возлюбленной.

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