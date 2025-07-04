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Блогер рассекретил необычное имя первенца Леси Никитюк

4 июля 2025 14:34
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Леся Никитюк родила — инсайдер рассекретил имя ребенка — фото
Дмитрий Бабчук и Леся Никитюк с сыном. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, пока не сообщала фанатам, как назвала малыша. Однако инсайдер рассекретил необычное имя мальчика.

Блогер Богдан Беспалов рассказал, как звездные родители назвали своего первенца.

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Как Леся Никитюк назвала своего сына

15 июня телеведущая и ее избранник, военнослужащий Дмитрий Бабчук, впервые стали родителями. По словам инсайдеров, пара выбрала для мальчика довольно необычное имя — Орест. Это украинское имя, которое имеет древнегреческие корни.

Як Леся Нікітюк назвала сина - фото
Сообщение Богдана Беспалова. Фото: скриншот

Однако ни звездная мама, ни ее возлюбленный никаких комментариев по этому поводу не давали. Поэтому поклонникам остается только ждать официальных комментариев пары.

Напомним, 20-летняя дочь Оли Поляковой объявила о помолвке с любимым-иностранцем.

А также Екатерина Осадчая ответила на упреки, что увела Юрия Горбунова из семьи.

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