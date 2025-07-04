Леся Никитюк родила — инсайдер рассекретил имя ребенка — фото

Дмитрий Бабчук и Леся Никитюк с сыном. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, пока не сообщала фанатам, как назвала малыша. Однако инсайдер рассекретил необычное имя мальчика.

Блогер Богдан Беспалов рассказал, как звездные родители назвали своего первенца.

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15 июня телеведущая и ее избранник, военнослужащий Дмитрий Бабчук, впервые стали родителями. По словам инсайдеров, пара выбрала для мальчика довольно необычное имя — Орест. Это украинское имя, которое имеет древнегреческие корни.

Сообщение Богдана Беспалова. Фото: скриншот

Однако ни звездная мама, ни ее возлюбленный никаких комментариев по этому поводу не давали. Поэтому поклонникам остается только ждать официальных комментариев пары.

Напомним, 20-летняя дочь Оли Поляковой объявила о помолвке с любимым-иностранцем.

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