Маша Полякова виходить заміж — Оля Полякова відреагувала на заручини доньки — фото

Оля Полякова з донькою Марією. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова відреагувала на заручини 20-річної доньки Марії. Дівчина зібралася заміж за свого бойфренда-іноземця.

Реакцією на новину зірка поділилася в Instagram.

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Маша Полякова здивувала шанувальників радісною новиною про те, що виходить заміж. Дівчина поділилася зворушливим відео із заручин та похизувалася коштовною каблучкою на безіменному пальці.

Виявляється, що новина стала несподіванкою не лише для фанатів Марії, а й для її мами. У своїх Instastories Оля Полякова натякнула, що дізналася про зміни в особистому житті доньки із соцмереж.

"О так і взнаю, що стала бабусею, з Instagram", — пожартувала співачка.

Оля Полякова відреагувала на заручини доньки. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Обранцем 20-річної блогерки став музикант Еден Пассареллі, з яким вона, вочевидь, познайомилася під час навчання у США.

Нагадаємо, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець освідчився молодій коханій.

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