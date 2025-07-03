Маша Полякова виходить заміж — Оля Полякова відреагувала на заручини доньки — фото

Оля Полякова здивувала реакцією на заручини 20-річної доньки
Українська співачка Оля Полякова відреагувала на заручини 20-річної доньки Марії. Дівчина зібралася заміж за свого бойфренда-іноземця.
Реакцією на новину зірка поділилася в Instagram.
Полякова прокоментувала заручини доньки
Маша Полякова здивувала шанувальників радісною новиною про те, що виходить заміж. Дівчина поділилася зворушливим відео із заручин та похизувалася коштовною каблучкою на безіменному пальці.
Виявляється, що новина стала несподіванкою не лише для фанатів Марії, а й для її мами. У своїх Instastories Оля Полякова натякнула, що дізналася про зміни в особистому житті доньки із соцмереж.
"О так і взнаю, що стала бабусею, з Instagram", — пожартувала співачка.
Обранцем 20-річної блогерки став музикант Еден Пассареллі, з яким вона, вочевидь, познайомилася під час навчання у США.
Нагадаємо, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець освідчився молодій коханій.
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