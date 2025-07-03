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Оля Полякова удивила реакцией на помолвку 20-летней дочери

3 июля 2025 17:41
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Маша Полякова выходит замуж — Оля Полякова отреагировала на помолвку дочери — фото
Оля Полякова с дочкой Марией. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на помолвку 20-летней дочери Марии. Девушка собралась замуж за своего бойфренда-иностранца.

Реакцией на новость звезда поделилась в Instagram.

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Маша Полякова удивила поклонников радостной новостью о том, что выходит замуж. Девушка поделилась трогательным видео с помолвки и похвасталась ценным кольцом на безымянном пальце.

Оказывается, что новость стала неожиданностью не только для фанатов Марии, но и для ее мамы. В своих Instastories Оля Полякова намекнула, что узнала об изменениях в личной жизни дочери из соцсетей.

"О так и узнаю, что стала бабушкой, из Instagram", — пошутила певица.

Реакція Олі Полякової на заручини доньки
Оля Полякова отреагировала на помолвку дочери. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Избранником 20-летней блогерши стал музыкант Эден Пассарелли, с которым она, очевидно, познакомилась во время учебы в США.

Напомним, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение молодой возлюбленной.

А также Екатерина Осадчая ответила на упреки, что увела Юрия Горбунова из семьи.

Оля Полякова соцсети свадьба украинские звезды Маша Полякова
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