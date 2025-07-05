Леся Никитюк после родов показала фигуру в купальнике (фото)

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая лишь недавно впервые стала мамой, показалась в купальнике. Поклонники звезды ошеломлены ее внешним видом.

Летними фотографиями ведущая поделилась в Instagram.

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37-летняя телеведущая впервые стала мамой 15 июня и сейчас наслаждается первым месяцем материнства. На новых фотографиях в своем фотоблоге Леся продемонстрировала поклонникам, как отдыхает в свободное время.

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Звезда позагорала на шезлонге на собственной террасе. Для летнего отдыха Леся выбрала голубой купальник, который подчеркнул ее пышный бюст и открыл тонкую талию. Свой лук она дополнила очками и бейсболкой с надписью "Мама".

"Мамского блога не будет, Playboy свяжитесь со мной", — пошутила ведущая.

Леся Никитюк на отдыхе. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, инсайдер рассекретил необычное имя первенца Леси Никитюк.

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