Леся Никитюк после родов показала фигуру в купальнике (фото)

Леся Никитюк ошеломила фигурой спустя три недели после родов
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая лишь недавно впервые стала мамой, показалась в купальнике. Поклонники звезды ошеломлены ее внешним видом.
Летними фотографиями ведущая поделилась в Instagram.
Леся Никитюк показала фигуру в купальнике
37-летняя телеведущая впервые стала мамой 15 июня и сейчас наслаждается первым месяцем материнства. На новых фотографиях в своем фотоблоге Леся продемонстрировала поклонникам, как отдыхает в свободное время.
Звезда позагорала на шезлонге на собственной террасе. Для летнего отдыха Леся выбрала голубой купальник, который подчеркнул ее пышный бюст и открыл тонкую талию. Свой лук она дополнила очками и бейсболкой с надписью "Мама".
"Мамского блога не будет, Playboy свяжитесь со мной", — пошутила ведущая.
Напомним, инсайдер рассекретил необычное имя первенца Леси Никитюк.
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