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Жена Остапчука планирует лечь под нож хирурга — что хочет сделать

6 июля 2025 17:14
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Екатерина Остапчук показала фигуру в купальнике и заговорила о пластике — фото
Екатерина Остапчук. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина показала фигуру спустя полгода после родов. Блогер заявила, что планирует сделать пластическую операцию.

О том, как изменилось ее тело после рождения ребенка, Екатерина рассказала в Instagram.

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Екатерина Остапчук призналась, что хочет в себе изменить

В своем фото блога знаменитость похвасталась стройной талией и подтянутыми ягодицами в купальнике во время отдыха за границей.

24-летняя избранница шоумена откровенно рассказала своим подписчикам, что после рождения сына ее отношение к себе и своему телу изменилось. По словам Екатерины, она стала более уверенной в себе и отныне не обращает внимание на то, что до этого казалось ей недостатком.

Катерина Остапчук про пластику - фото
Екатерина Остапчук в купальнике. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Единственное, что хотела бы в себе изменить блогер, — это грудь. Как говорит жена ведущего, ей бы хотелось вернуть свою форму, которая изменилась после грудного вскармливания сына.

"Сейчас мне безразлична кожа под мышками, которую я всегда прятала. Безразлично то, что грудное вскармливание изменило грудь, безразличны растяжки на бедрах. Беременность очень изменила мою самооценку по поводу фигуры", — призналась Екатерина.

Напомним, Леся Никитюк показала фигуру в купальнике спустя три недели после родов.

А также мы писали, Анна Кошмал впервые поехала за границу с 3-месячной дочкой.

Владимир Остапчук пластическая хирургия украинские звезды фигура Екатерина Полтавская
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