Акторка з "Сватів" змінилася до невпізнанності — Ольга Миколаївна вже не та

Людмила Артем'єва. Фото: кадр з серіалу "Свати"

Російська акторка Людмила Артем'єва, яка підтримала кровопролитну війну в Україні, шокувала своїм зовнішнім виглядом. Користувачі мережі здивовані, наскільки змінилася Ольга Миколаївна з серіалу "Свати".

Кадри з постарілою акторкою з'явилися в Instagram.

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Який вигляд має скандальна Артем'єва зі "Сватів"

У серіалі "Свати" 62-річна акторка була однією із улюблених героїнь глядачів, але після початку повномасштабної війни втратила повагу українців. Тривалий час Артем'єва воліла мовчати про російське вторгнення на територію України та робила вигляд, що нічого не трапилося.

Однак згодом акторка підтримала російських окупантів. Зараз Артем'єва продовжує жити в РФ та активно бере участь у проєктах, які поширюють кремлівську пропаганду.

Так, гример одного із шоу на росТВ показала, який вигляд зараз має Артем'єва. Скандальна зірка "Сватів" змінилася до непізнанності — вона зробила коротку зачіску, яку пофарбувала під сивину, а також сильно постарішала.

Людмила Арем'єва зараз. Фото: кадр з відео

До слова, у коментарях користувачі також були шоковані, який вигляд має виконавиця ролі Ольги Миколаївни.

"Час нікого не жаліє".

"Ольга Миколаївна вже не та...".

"Як сильно вона змінилася!".

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