Дженніфер Лопес показалась у купальнику — фігура як у 25-річної (фото)

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес потішила шанувальників пляжними кадрами. Фани у захваті від того, який вигляд має 55-річна зірка.

Світлинами знаменитість поділилася в Instagram.

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Днями співачка вирушила до Іспанії, де в неї заплановано декілька великих концертів. У перерві між виступами Дженніфер знайшла час для відпочинку.

Зірка позасмагала на шезлонгу біля басейну. На фото із пляжного вікенду Лопес продемонструвала довгі ніжки та пружні сідниці у смугастому мінібікіні.

Дженніфер Лопес похизувалася фігурою. Фото: instagram.com/jlo

Поверх купальнику співачка накинула білу оверсайз сорочку, а також одягнула сонцезахисні окуляри. До слова, навіть біля басейну Джей Ло не обійшлася без золотих прикрас — золотого ланцюжка з хрестиком та кольє з її ім'ям.

Дженніфер Лопес на відпочинку. Фото: instagram.com/jlo

У свої 55 років співачка має неперевершений вигляд та продовжує надихати фанів по всьому світу. І коментарі під фото зірки це підтверджують.

"Дженніфер, ти — справжня богиня".

"Неймовірна краса!".

"Я так захоплююсь тобою! Ти — найкраща жінка в світі".

Нагадаємо, Світлана Тарабарова з чоловіком поїхала за кордон у відпустку та показала кадри з відпочинку.

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