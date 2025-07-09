Дженніфер Лопес показалась у купальнику — фігура як у 25-річної (фото)

Джей Ло в 55 років приголомшила фігурою в купальнику — фото
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес потішила шанувальників пляжними кадрами. Фани у захваті від того, який вигляд має 55-річна зірка.
Світлинами знаменитість поділилася в Instagram.
Джей Ло блиснула ніжками у купальнику
Днями співачка вирушила до Іспанії, де в неї заплановано декілька великих концертів. У перерві між виступами Дженніфер знайшла час для відпочинку.
Зірка позасмагала на шезлонгу біля басейну. На фото із пляжного вікенду Лопес продемонструвала довгі ніжки та пружні сідниці у смугастому мінібікіні.
Поверх купальнику співачка накинула білу оверсайз сорочку, а також одягнула сонцезахисні окуляри. До слова, навіть біля басейну Джей Ло не обійшлася без золотих прикрас — золотого ланцюжка з хрестиком та кольє з її ім'ям.
У свої 55 років співачка має неперевершений вигляд та продовжує надихати фанів по всьому світу. І коментарі під фото зірки це підтверджують.
"Дженніфер, ти — справжня богиня".
"Неймовірна краса!".
"Я так захоплююсь тобою! Ти — найкраща жінка в світі".
Нагадаємо, Світлана Тарабарова з чоловіком поїхала за кордон у відпустку та показала кадри з відпочинку.
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