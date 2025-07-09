Дженнифер Лопес показалась в купальнике — фигура как у 25-летней (фото)

Джей Ло в 55 лет ошеломила фигурой в купальнике — фото
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников пляжными кадрами. Фаны в восторге от того, как выглядит 55-летняя звезда.
Фотографиями знаменитость поделилась в Instagram.
Джей Ло блеснула ножками в купальнике
На днях певица отправилась в Испанию, где у нее запланировано несколько крупных концертов. В перерыве между выступлениями Дженнифер нашла время для отдыха.
Звезда позагорала на шезлонге у бассейна. На фото с пляжного уикенда Лопес продемонстрировала длинные ножки и упругие ягодицы в полосатом мини-бикини.
Поверх купальника певица накинула белую оверсайз рубашку, а также надела солнцезащитные очки. К слову, даже у бассейна Джей Ло не обошлась без золотых украшений — золотой цепочки с крестиком и колье с ее именем.
В свои 55 лет певица выглядит непревзойденно и продолжает вдохновлять фанов по всему миру. И комментарии под фото звезды это подтверждают.
"Дженнифер, ты — настоящая богиня".
"Невероятная красота!".
"Я так восхищаюсь тобой! Ты — лучшая женщина в мире".
Напомним, Светлана Тарабарова с мужем поехала за границу в отпуск и показала кадры с отдыха.
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