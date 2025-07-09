Дженнифер Лопес показалась в купальнике — фигура как у 25-летней (фото)

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников пляжными кадрами. Фаны в восторге от того, как выглядит 55-летняя звезда.

Фотографиями знаменитость поделилась в Instagram.

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На днях певица отправилась в Испанию, где у нее запланировано несколько крупных концертов. В перерыве между выступлениями Дженнифер нашла время для отдыха.

Звезда позагорала на шезлонге у бассейна. На фото с пляжного уикенда Лопес продемонстрировала длинные ножки и упругие ягодицы в полосатом мини-бикини.

Дженнифер Лопес похвасталась фигурой. Фото: instagram.com/jlo

Поверх купальника певица накинула белую оверсайз рубашку, а также надела солнцезащитные очки. К слову, даже у бассейна Джей Ло не обошлась без золотых украшений — золотой цепочки с крестиком и колье с ее именем.

Дженнифер Лопес на отдыхе. Фото: instagram.com/jlo

В свои 55 лет певица выглядит непревзойденно и продолжает вдохновлять фанов по всему миру. И комментарии под фото звезды это подтверждают.

"Дженнифер, ты — настоящая богиня".

"Невероятная красота!".

"Я так восхищаюсь тобой! Ты — лучшая женщина в мире".

Напомним, Светлана Тарабарова с мужем поехала за границу в отпуск и показала кадры с отдыха.

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