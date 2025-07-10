Актриса из "Сватов" изменилась до неузнаваемости — Ольга Николаевна уже не та

Людмила Артемьева. Фото: кадр из сериала "Сваты"

Российская актриса Людмила Артемьева, которая поддержала кровопролитную войну в Украине, шокировала своим внешним видом. Пользователи сети удивлены, насколько изменилась Ольга Николаевна из сериала "Сваты".

Кадры с постаревшей актрисой появились в Instagram.

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В сериале "Сваты" 62-летняя актриса была одной из любимых героинь зрителей, но после начала полномасштабной войны потеряла уважение украинцев. Долгое время Артемьева предпочитала молчать о российском вторжении на территорию Украины и делала вид, что ничего не случилось.

Однако впоследствии актриса поддержала российских оккупантов. Сейчас Артемьева продолжает жить в РФ и активно участвует в проектах, которые распространяют кремлевскую пропаганду.

Так, гример одного из шоу на росТВ показала, как сейчас выглядит Артемьева. Скандальная звезда "Сватов" изменилась до неузнаваемости — она сделала короткую прическу, которую покрасила под седину, а также сильно постарела.

Людмила Аремеева сейчас. Фото: кадр из видео

К слову, в комментариях пользователи также были шокированы, как выглядит исполнительница роли Ольги Николаевны.

"Время никого не жалеет".

"Ольга Николаевна уже не та...".

"Как сильно она изменилась!".

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