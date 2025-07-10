Софію Ротару очікують на важливому заході в Києві — де може з'явитись зірка

Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару вже декілька років не з'являється на публіці та веде закритий спосіб життя. Однак, є вірогідність, що зірка все ж відвідає дуже важливий захід у Києві.

Про це пише Музвар.

Реклама

Читайте також:

Софія Ротару може з'явитися у Києві

Під час повномасштабної війни ходило чимало чуток про те, де зараз живе відома співачка. Подейкували, що Ротару виїхала з України та оселилася в Італії.

Однак, за словами інсайдерів, співачка зараз все ж перебуває в Україні та живе під Києвом.

Окрім того, є припущення, що співачка може з'явитися на церемонії прощання із композитором Ігорем Покладом, який пішов з життя 9 липня. Ротару була особисто знайома з музикантом та виконувала написані ним пісні.

Прощання із легендарним композитором відбудеться 11 липня у Національній філармонії в Києві.

Нагадаємо, Народний артист України Ігор Поклад пішов з життя 9 липня у 83 роки.

А також ми писали, хто з українських зірок вшанував пам'ять легендарного музиканта.