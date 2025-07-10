Софию Ротару ожидают на важном мероприятии в Киеве — где может появиться звезда

София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару уже несколько лет не появляется на публике и ведет закрытый образ жизни. Однако, есть вероятность, что звезда все же посетит очень важное мероприятие в Киеве.

Об этом пишет Музвар.

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Во время полномасштабной войны ходило немало слухов о том, где сейчас живет известная певица. Поговаривали, что Ротару выехала из Украины и поселилась в Италии.

Однако, по словам инсайдеров, певица сейчас все же находится в Украине и живет под Киевом.

Кроме того, есть предположение, что певица может появиться на церемонии прощания с композитором Игорем Покладом, который ушел из жизни 9 июля. Ротару была лично знакома с музыкантом и исполняла написанные им песни.

Прощание с легендарным композитором состоится 11 июля в Национальной филармонии в Киеве.

Напомним, Народный артист Украины Игорь Поклад ушел из жизни 9 июля в 83 года.

А также мы писали, кто из украинских звезд почтил память легендарного музыканта.