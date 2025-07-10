Софию Ротару ожидают на важном мероприятии в Киеве — где может появиться звезда

София Ротару впервые за несколько лет может появиться на публике
Украинская певица София Ротару уже несколько лет не появляется на публике и ведет закрытый образ жизни. Однако, есть вероятность, что звезда все же посетит очень важное мероприятие в Киеве.
Об этом пишет Музвар.
София Ротару может появиться в Киеве
Во время полномасштабной войны ходило немало слухов о том, где сейчас живет известная певица. Поговаривали, что Ротару выехала из Украины и поселилась в Италии.
Однако, по словам инсайдеров, певица сейчас все же находится в Украине и живет под Киевом.
Кроме того, есть предположение, что певица может появиться на церемонии прощания с композитором Игорем Покладом, который ушел из жизни 9 июля. Ротару была лично знакома с музыкантом и исполняла написанные им песни.
Прощание с легендарным композитором состоится 11 июля в Национальной филармонии в Киеве.
Напомним, Народный артист Украины Игорь Поклад ушел из жизни 9 июля в 83 года.
А также мы писали, кто из украинских звезд почтил память легендарного музыканта.
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