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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ігор Поклад пішов з життя — зірки вшановують пам'ять композитора arrow

Ігор Поклад пішов з життя — зірки вшановують пам'ять композитора

9 липня 2025 12:32
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Помер автор хіта "Ой, летіли дикі гуси" Ігор Поклад — реакція українських зірок
Ігор Поклад. Фото: instagram.com/s.poklad
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Трагічна звістка про смерть Народного артиста України Ігоря Поклада сколихнула шоубізнес. Сотні шанувальників та знаменитості із сумом відреагували на новину та висловили свої співчуття родині легендарного композитора.

Новини.LIVE розповідають, хто з українських зірок вшанував пам'ять музиканта у соцмережах.

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Павло Зібров

Співак поділився архівною світлиною з композитором та подякував йому за неоціненний вклад в українську культуру.

"Важко повірити…величезна втрата… Світла пам'ять Ігорю Покладу — людині-легенді, яка створила музичний код цілої епохи. Його пісні — це частина нашої історії, нашого серця, нашої душі. Вони житимуть вічно. Щирі співчуття рідним… Разом з вами сумуємо і вдячно бережемо його безцінну спадщину. Спочивайте з миром, маестро", — написав Зібров.

Юрій Рибчинський

Смерть давнього товариша та колеги стала ударом для композитора.

"Пішов у засвіти мій найдавніший друг і найталановитіший співавтор, геніальний композитор Ігор Поклад. На жаль, пішов. Але допоки житимуть його пісні, він завжди залишатиметься серед живих. Допоки звучатимуть його мелодії, він буде з нами і серед нас. А його творчий дух — десь за обрієм разом з ангелами небесними", — зворушив публікацією Рибчинський.

Реакція Юрія Рибчинського на смерть Ігоря Поклада
Публікація Юрія Рибчинського. Фото: скриншот

Ольга Сумська

"Скрипка грає…Серце крає…". Крається серце від сумної звістки... Не стало Ігоря Дмитровича Поклада.  Кожна мелодія геніального Маестро буде звучати в наших серцях вічно… Мелодії всесвіту, щастя, смутку, розпачу, болю, величі, любові, мелодії України… Глибокі співчуття дружині композитора, пані Світлані Поклад", — написала акторка.

Софія Ротару

Співачка вперше за тривалий час з'явилася у соцмережах та висловила шану покійному композитору.

"Ігор Поклад... Світла пам'ять", — написала Ротару.

Реакція Софії Ротару на смерть Ігоря Поклада
Публікація Софії Ротару. Фото: скриншот

Оксана Білозір

Співачка із великим сумом відреагувала на звістку про смерть Ігоря Поклада та пригадала, яким великий композитор був за життя.

"Його музика стала голосом поколінь, а мелодії — невмирущою частиною української душі. Він був композитором, який не просто творив — він розмовляв з народом через музику.  Пам'ятаю його як Людину надзвичайної гідності, щирості, глибини і таланту. Україна втратила одного з найяскравіших митців. Його пісні ще довго лунатимуть на сценах, у серцях і в спогадах. Співчуття родині, близьким, колегам, всім, хто любив і шанував Ігоря Дмитровича. Нехай небеса зустрінуть Вас співом, Маестро. Слава Вам і дяка…" — додала артистка.

Влад Дарвін

Виконавець опублікував відео із архівними світлинами та піснями Ігоря Дмитровича.

"Дякую Вам, Маестро! За пісні, що стали надбанням нації і частиною ДНК українців, за вірність музиці, за служіння мистецтву. Ви народились у війні і пішли у засвіти під час війни, та несли у світ лише любов. Ви випередили свій час і стали живим класиком. Красномовніше за ваше життя можуть сказати лише ваші твори — для театру і кіно, для дітей і легенд естради. Мої співчуття всім рідним і близьким, дружині Світлані, усім, для кого Ігор Поклад був дороговказом. Спочивайте з миром, Маестро", — написав Влад Дарвін.

Нагадаємо, нещодавно пішла з життя Тетяна Шеліга — зірка серіалу "Коли ми вдома".

А також помер зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Джуліан Макмехон.

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13:39 Руйнування тунелю в метро — посадовцю КМДА оголосили підозру

13:26 Зеленський у Римі проведе переговори з лідерами ЄС

13:19 Мінімалка і доплати в Польщі — скільки можна заробляти у 2025

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