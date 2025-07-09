Умер автор хита "Ой, летіли дикі гуси" Игорь Поклад — реакция украинских звезд

Игорь Поклад. Фото: instagram.com/s.poklad

Трагическое известие о смерти Народного артиста Украины Игоря Поклада всколыхнула шоу-бизнес. Сотни поклонников и знаменитости с грустью отреагировали на новость и выразили свои соболезнования семье легендарного композитора.

Новини.LIVE рассказывают, кто из украинских звезд почтил память музыканта в соцсетях.

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Павел Зибров

Певец поделился архивной фотографией с композитором и поблагодарил его за неоценимый вклад в украинскую культуру.

"Трудно поверить...огромная потеря... Светлая память Игорю Покладу — человеку-легенде, который создал музыкальный код целой эпохи. Его песни — это часть нашей истории, нашего сердца, нашей души. Они будут жить вечно. Искренние соболезнования родным... Вместе с вами скорбим и благодарно бережем его бесценное наследие. Покойся с миром, маэстро", — написал Зибров.

Юрий Рыбчинский

Смерть давнего товарища и коллеги стала ударом для композитора.

"Ушел в мир иной мой самый давний друг и самый талантливый соавтор, гениальный композитор Игорь Поклад. К сожалению, ушел. Но пока будут жить его песни, он всегда будет оставаться среди живых. Пока будут звучать его мелодии, он будет с нами и среди нас. А его творческий дух — где-то за горизонтом вместе с ангелами небесными", — тронул публикацией Рыбчинский.

Публикация Юрия Рыбчинского. Фото: скриншот

Ольга Сумская

"Скрипка играет...Сердце разрывается...". Разрывается сердце от печального известия... Не стало Игоря Дмитриевича Поклада. Каждая мелодия гениального Маэстро будет звучать в наших сердцах вечно... Мелодии вселенной, счастья, грусти, отчаяния, боли, величия, любви, мелодии Украины... Глубокие соболезнования жене композитора, Светлане Поклад", — написала актриса.

София Ротару

Певица впервые за долгое время появилась в соцсетях и выразила уважение покойному композитору.

"Игорь Поклад... Светлая память", — написала Ротару.

Публикация Софии Ротару. Фото: скриншот

Оксана Билозир

Певица с большой грустью отреагировала на известие о смерти Игоря Поклада и вспомнила, каким великий композитор был при жизни.

"Его музыка стала голосом поколений, а мелодии — бессмертной частью украинской души. Он был композитором, который не просто творил — он разговаривал с народом через музыку. Помню его как человека чрезвычайного достоинства, искренности, глубины и таланта. Украина потеряла одного из самых ярких художников. Его песни еще долго будут звучать на сценах, в сердцах и в воспоминаниях. Соболезнования семье, близким, коллегам, всем, кто любил и уважал Игоря Дмитриевича. Пусть небеса встретят Вас пением, Маэстро. Слава Вам и благодарность..." — добавила артистка.

Влад Дарвин

Исполнитель опубликовал видео с архивными фотографиями и песнями Игоря Дмитриевича.

"Спасибо Вам, Маэстро! За песни, ставшие достоянием нации и частью ДНК украинцев, за верность музыке, за служение искусству. Вы родились в войне и ушли в мир иной во время войны, и несли в мир только любовь. Вы опередили свое время и стали живым классиком. Красноречивее вашей жизни могут сказать только ваши произведения — для театра и кино, для детей и легенд эстрады. Мои соболезнования всем родным и близким, жене Светлане, всем, для кого Игорь Поклад был путеводной звездой. Покойся с миром, Маэстро", — написал Влад Дарвин.

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