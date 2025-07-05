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Помер актор, який зіграв Коула у серіалі "Усі жінки — відьми"

5 липня 2025 10:25
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Джуліан Макмехон помер — що відомо — фото
Джуліан Макмехон. Фото: instagram.com/julianmcmahonofficial
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Пішов з життя американський актор Джуліан Макмехон. Зірці серіалу "Усі жінки — відьми" було 56 років.

Трагічну звістку повідомила його дружина Келлі виданню Deadline.

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Помер Джуліан Макмехон

Дружина актора розповіла, що актор "мирно" покинув цей світ 2 липня у Клірвотере внаслідок важкої хвороби. Тривалий час 56-річний актор боровся із онкологією.

"Джуліан любив життя. Він любив свою сім'ю. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і любив своїх шанувальників. Його найглибшим бажанням було принести радість у якомога більше життів. Ми просимо про підтримку в цей час, щоб дозволити нашій родині сумувати на самоті. І бажаємо всім тим, кому Джуліан приносив радість, продовжувати знаходити радість у житті. Ми вдячні за спогади", — сказала у своєму повідомленні дружина зірки.

Джуліан Макмехон помер - фото
Актор Джуліан Макмехон. Фото: instagram.com/julianmcmahonofficial

За свою кар'єру актор взяв участь у  десятках проєктів. Українським глядачам він найбільше запам'ятався за роллю Коула Тернера у серіалі "Усі жінки — відьми", а також зігравши Доктора Дума у фільмі "Фантастична четвірка". Останнім проєктом Макмехона стала роль у серіалі "Резиденція" на Netflix.

Нагадаємо, помер зірка фільму "Вбити Білла" Майкл Медсен. 

А також стало відомо, що українська акторка Тетяна Шеліга пішла з життя.

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