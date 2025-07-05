Джулиан Макмехон умер — что известно — фото

Джулиан Макмехон. Фото: instagram.com/julianmcmahonofficial

Ушел из жизни американский актер Джулиан Макмехон. Звезде сериала "Все женщины — ведьмы" было 56 лет.

Трагическую весть сообщила его жена Келли изданию Deadline.

Реклама

Читайте также:

Умер Джулиан Макмехон

Жена актера рассказала, что актер "мирно" покинул этот мир 2 июля в Клирвотере в результате тяжелой болезни. Долгое время 56-летний актер боролся с онкологией.

"Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым глубоким желанием было принести радость в как можно больше жизней. Мы просим о поддержке в это время, чтобы позволить нашей семье скорбеть в одиночестве. И желаем всем тем, кому Джулиан приносил радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания", — сказала в своем сообщении жена звезды.

Актер Джулиан Макмехон. Фото: instagram.com/julianmcmahonofficial

За свою карьеру актер принял участие в десятках проектов. Украинским зрителям он больше всего запомнился по роли Коула Тернера в сериале "Все женщины — ведьмы", а также сыграв Доктора Дума в фильме "Фантастическая четверка". Последним проектом Макмехона стала роль в сериале "Резиденция" на Netflix.

Напомним, умер звезда фильма "Убить Билла" Майкл Мэдсен.

А также стало известно, что украинская актриса Татьяна Шелига ушла из жизни.