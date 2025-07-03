Майкл Медсен помер — що трапилось із зіркою Вбити Білла

Актор Майкл Медсен. Фото: кадр з відео

У США у віці 67 років помер актор Майкл Медсен. Він був відомий ролями у фільмах "Вбити Білла", "Скажені пси" та "Мерзенна вісімка".

Про це повідомляє NBC News.

Реклама

Читайте також:

Смерть Майкла Медсена

Видання повідомляє, що Майкл Медсен помер 3 липня. Співробітники поліції знайшли його мертвим у власному будинку в Малібу. За словами представника шерифа округу Лос-Анджелес, актор помер о 18:25 за київським часом.

Пізніше представник Медсена Ліз Родрігес розповів, що у нього зупинилося серце. Зірці було 67 років.

Зазначимо, що Майкл Медсен знімався у багатьох популярних фільмах, зокрема:

"Військові ігри" (1983),

"Природжений талант" (1984),

"Дорз" (1991),

"Тельма і Луїза" (1991),

"Звільніть Віллі" (1993),

"Вид" (1995),

"Донні Браско" (1997),

"Помри, але не зараз" (2002),

"Місто гріхів" (2005),

"Дуже страшне кіно 4" (2006).

Нагадаємо, 15 червня на фронті загинув відомий український актор Юрій Феліпенко. Він служив в одному з найрезультативніших батальйонів країни.

Також ми писали, що раніше донька тяжкохворого Брюса Вілліса показала, як змінився актор. Лікарі поставили йому діагноз — лобно-скоронева деменція.