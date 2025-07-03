Майкл Медсен помер — що трапилось із зіркою Вбити Білла

Помер зірка "Вбити Білла" Майкл Медсен — що трапилось
У США у віці 67 років помер актор Майкл Медсен. Він був відомий ролями у фільмах "Вбити Білла", "Скажені пси" та "Мерзенна вісімка".
Про це повідомляє NBC News.
Смерть Майкла Медсена
Видання повідомляє, що Майкл Медсен помер 3 липня. Співробітники поліції знайшли його мертвим у власному будинку в Малібу. За словами представника шерифа округу Лос-Анджелес, актор помер о 18:25 за київським часом.
Пізніше представник Медсена Ліз Родрігес розповів, що у нього зупинилося серце. Зірці було 67 років.
Зазначимо, що Майкл Медсен знімався у багатьох популярних фільмах, зокрема:
- "Військові ігри" (1983),
- "Природжений талант" (1984),
- "Дорз" (1991),
- "Тельма і Луїза" (1991),
- "Звільніть Віллі" (1993),
- "Вид" (1995),
- "Донні Браско" (1997),
- "Помри, але не зараз" (2002),
- "Місто гріхів" (2005),
- "Дуже страшне кіно 4" (2006).
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