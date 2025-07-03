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Умер звезда "Убить Билла" Майкл Мэдсен — что случилось

3 июля 2025 21:17
Карина Приходько - Редактор
Майкл Мэдсен умер — что случилось со звездой Убить Билла
Актер Майкл Мэдсен. Фото: кадр из видео
Карина Приходько - Редактор

В США в возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен. Он был известен ролями в фильмах "Убить Билла", "Бешеные псы" и "Омерзительная восьмерка".

Об этом сообщает NBC News.

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Смерть Майкла Мэдсена

Издание сообщает, что Майкл Мэдсен умер 3 июля. Сотрудники полиции нашли его мертвым в собственном доме в Малибу. По словам представителя шерифа округа Лос-Анджелес, актер умер в 18:25 по киевскому времени.

Позже представитель Мэдсена Лиз Родригес рассказал, что у него произошла остановка сердца. Звезде было 67 лет.

Отметим, что Майкл Мэдсен снимался во многих популярных фильмах, в частности:

  • "Военные игры" (1983),
  • "Прирожденный талант" (1984),
  • "Дорз" (1991),
  • "Тельма и Луиза" (1991),
  • "Освободите Вилли" (1993),
  • "Вид" (1995),
  • "Донни Браско" (1997),
  • "Умри, но не сейчас" (2002),
  • "Город грехов" (2005),
  • "Очень страшное кино 4" (2006).

Напомним, 15 июня на фронте погиб известный украинский актер Юрий Фелипенко. Он служил в одном из самых результативных батальонов страны.

Также мы писали, что ранее дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала, как изменился актер. Врачи поставили ему диагноз — лобно-височная деменция.

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