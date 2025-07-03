Майкл Мэдсен умер — что случилось со звездой Убить Билла

Умер звезда "Убить Билла" Майкл Мэдсен — что случилось
В США в возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен. Он был известен ролями в фильмах "Убить Билла", "Бешеные псы" и "Омерзительная восьмерка".
Об этом сообщает NBC News.
Смерть Майкла Мэдсена
Издание сообщает, что Майкл Мэдсен умер 3 июля. Сотрудники полиции нашли его мертвым в собственном доме в Малибу. По словам представителя шерифа округа Лос-Анджелес, актер умер в 18:25 по киевскому времени.
Позже представитель Мэдсена Лиз Родригес рассказал, что у него произошла остановка сердца. Звезде было 67 лет.
Отметим, что Майкл Мэдсен снимался во многих популярных фильмах, в частности:
- "Военные игры" (1983),
- "Прирожденный талант" (1984),
- "Дорз" (1991),
- "Тельма и Луиза" (1991),
- "Освободите Вилли" (1993),
- "Вид" (1995),
- "Донни Браско" (1997),
- "Умри, но не сейчас" (2002),
- "Город грехов" (2005),
- "Очень страшное кино 4" (2006).
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