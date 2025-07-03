Майкл Мэдсен умер — что случилось со звездой Убить Билла

Актер Майкл Мэдсен. Фото: кадр из видео

В США в возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен. Он был известен ролями в фильмах "Убить Билла", "Бешеные псы" и "Омерзительная восьмерка".

Об этом сообщает NBC News.

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Смерть Майкла Мэдсена

Издание сообщает, что Майкл Мэдсен умер 3 июля. Сотрудники полиции нашли его мертвым в собственном доме в Малибу. По словам представителя шерифа округа Лос-Анджелес, актер умер в 18:25 по киевскому времени.

Позже представитель Мэдсена Лиз Родригес рассказал, что у него произошла остановка сердца. Звезде было 67 лет.

Отметим, что Майкл Мэдсен снимался во многих популярных фильмах, в частности:

"Военные игры" (1983),

"Прирожденный талант" (1984),

"Дорз" (1991),

"Тельма и Луиза" (1991),

"Освободите Вилли" (1993),

"Вид" (1995),

"Донни Браско" (1997),

"Умри, но не сейчас" (2002),

"Город грехов" (2005),

"Очень страшное кино 4" (2006).

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