Співачка Ані Лорак отримала російське громадянство

Співачка Ані Лорак. Фото: росЗМІ

Українська співачка Ані Лорак, яка переїхала до Росії у 2014 році й понад 10 років працює там, отримала російське громадянство. Відомо, що паспорт РФ вона отримала 9 червня.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Лорак отримала громадянство РФ

За даними ЗМІ, у російському паспорті Ані Лорак вказала своє справжнє ім'я — Кароліна Куєк.

Документ вона отримала 9 червня цього року, а заяву на отримання громадянства подала у березні 2024 року.

Позиція щодо війни в Україні

Ані Лорак у 2014 році переїхала до Росії, а в Україні перестала виступати з 2017 року через "тиск".

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона опублікувала пост із закликом "зупинити вбивчу війну", не вказавши, що Росія є агресором.

Згодом вона не висловлювала свою позицію аж до початку 2023 року — тоді співачка зазначила, що "не підтримує жодних форм насильства".

Водночас у Росії концерти Лорак скасовували нібито через підозри, що вона підтримує ЗСУ.

Санкції проти Лорак

У жовтні 2022 року для Лорак скасували звання Народної артистки, заборонили в’їзд до 2027 року. Наразі вона досі уникає чіткого осуду агресії Росії проти України, що призвело до втрати української аудиторії.

Водночас співачка намагається підтримати образ "аполітичного артиста" й дистанціюється від прямих політичних заяв.

Нагадаємо, на російському радіо провалився пропагандистський проєкт "Гордость".

А росіянин втік до Європейського Союзу, вистрибнувши з потяга, який їхав транзитом через Литву до Калінінграда.