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Російське Z-радіо провалилося в ефірі — деталі

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Дата публікації: 18 червня 2025 06:09
Медіа в Росії - провальні рейтинги Z-радіо Гордость
Радіо "Гордость". Фото: росЗМІ
Ключові моменти Провал радіо "Гордость" Як Кремль створив пропагандистське Z-радіо

В російському радіоефірі провалився пропагандистський проєкт "Гордость". Цю радіостанцію створили минулого року за підтримки Кремля, а музику в ефірі цього радіо крутять лише Z-патріотів на кшталт Чичеріної чи SHAMAN’а.

Про це повідомили російські медіа.

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Провал радіо "Гордость"

Російський проєкт Mediascope у своєму рейтингу зазначив, що російське пропагандистське Z-радіо "Гордость" має одні із найнижчих рейтингів у тамтешньому радіоефірі.

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Загальнонаціональна доля радіо "Гордость" становить лише близько 1%, на рівні таких непопулярних радіостанцій, як радіо "Калина красная", що спеціалізується на авторських піснях.

Найпопулярнішою, попри усі антизахідні настрої, які культивує у своїх громадян російська влада, залишається радіостанція "Европа плюс" із долею 11,4%.

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Як Кремль створив пропагандистське Z-радіо

Радіо "Гордость" називають Z-радіостанцією недаремно. Цей проєкт був створений 2024 року за підтримки Президентського фонду культурних ініціатив.

Своєю місією радіостанція називала "просування найважливіших цінностей російського світу" та "формування та зміцнення в аудиторії почуття гордості за учасників СВО".

Музика в ефірі радіо "Гордость" звучить винятково російська, причому тільки тих виконавців, які підтримали загарбницьку війну проти України — Олега Газманова, Юлії Чичеріної, групи "Любе", SHAMAN’а тощо.

Та, як бачимо, медіа під гаслами "Тут усі СВОї" та "Перемога буде за нами" не сподобалося російським слухачам, вони дуже неохоче перемикають свої приймачі на цю радіостанцію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російські пропагандисти зняли фільм про війну в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що газети з російською пропагандою знайшли навіть у Єгипті.

пропаганда Кремль Росія медіа радіо
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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