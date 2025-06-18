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Российское Z-радио провалилось в эфире — детали

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Дата публикации 18 июня 2025 06:09
Медиа в России - провальные рейтинги Z-радио Гордость
Радио "Гордость". Фото: росСМИ
Ключові моменти Провал радио "Гордость" Как Кремль создал пропагандистское Z-радио

В российском радиоэфире провалился пропагандистский проект "Гордость". Эту радиостанцию создали в прошлом году при поддержке Кремля, а музыку в эфире этого радио крутят только Z-патриотов вроде Чичериной или SHAMAN'а.

Об этом сообщили российские медиа.

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Провал радио "Гордость"

Российский проект Mediascope в своем рейтинге отметил, что российское пропагандистское Z-радио "Гордость" имеет одни из самых низких рейтингов в тамошнем радиоэфире.

Общенациональная доля радио "Гордость" составляет лишь около 1%, на уровне таких непопулярных радиостанций, как радио "Калина красная", специализирующееся на авторских песнях.

Самой популярной, несмотря на все антизападные настроения, которые культивирует у своих граждан российская власть, остается радиостанция "Европа плюс" с долей 11,4%.

Как Кремль создал пропагандистское Z-радио

Радио "Гордость" называют Z-радиостанцией недаром. Этот проект был создан в 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Своей миссией радиостанция называла "продвижение важнейших ценностей русского мира" и "формирование и укрепление у аудитории чувства гордости за участников СВО".

Музыка в эфире радио "Гордость" звучит исключительно российская, причем только тех исполнителей, которые поддержали захватническую войну против Украины — Олега Газманова, Юлии Чичериной, группы "Любэ", SHAMAN'а и др.

Но, как видим, медиа под лозунгами "Здесь все СВОИ" и "Победа будет за нами" не понравилось российским слушателям, они очень неохотно переключают свои приемники на эту радиостанцию.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские пропагандисты сняли фильм о войне в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что газеты с российской пропагандой нашли даже в Египте.

пропаганда Кремль Россия медиа радио
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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