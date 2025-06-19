Певица Ани Лорак получила российское гражданство

Певица Ани Лорак. Фото: росСМИ

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию в 2014 году и более 10 лет работает там, получила российское гражданство. Известно, что паспорт РФ она получила 9 июня.

Об этом пишут российские СМИ.

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Лорак получила гражданство РФ

По данным СМИ, в российском паспорте Ани Лорак указала свое настоящее имя — Каролина Куек.

Документ она получила 9 июня этого года, а заявление на получение гражданства подала в марте 2024 года.

Позиция относительно войны в Украине

Ани Лорак в 2014 году переехала в Россию, а в Украине перестала выступать с 2017 года из-за "давления".

В начале полномасштабного вторжения России в Украину она опубликовала пост с призывом "остановить убийственную войну", не указав, что Россия является агрессором.

Впоследствии она не высказывала свою позицию вплоть до начала 2023 года — тогда певица отметила, что "не поддерживает никаких форм насилия".

В то же время в России концерты Лорак отменяли якобы из-за подозрений, что она поддерживает ВСУ.

Санкции против Лорак

В октябре 2022 года для Лорак отменили звание Народной артистки, запретили въезд до 2027 года. Сейчас она до сих пор избегает четкого осуждения агрессии России против Украины, что привело к потере украинской аудитории.

В то же время певица пытается поддержать образ "аполитичного артиста" и дистанцируется от прямых политических заявлений.

Напомним, на российском радио провалился пропагандистский проект "Гордость".

А россиянин сбежал в Европейский Союз, выпрыгнув из поезда, который ехал транзитом через Литву в Калининград.