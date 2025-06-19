Певица Ани Лорак получила российское гражданство

Ани Лорак получила российский паспорт
Украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию в 2014 году и более 10 лет работает там, получила российское гражданство. Известно, что паспорт РФ она получила 9 июня.
Об этом пишут российские СМИ.
Лорак получила гражданство РФ
По данным СМИ, в российском паспорте Ани Лорак указала свое настоящее имя — Каролина Куек.
Документ она получила 9 июня этого года, а заявление на получение гражданства подала в марте 2024 года.
Позиция относительно войны в Украине
Ани Лорак в 2014 году переехала в Россию, а в Украине перестала выступать с 2017 года из-за "давления".
В начале полномасштабного вторжения России в Украину она опубликовала пост с призывом "остановить убийственную войну", не указав, что Россия является агрессором.
Впоследствии она не высказывала свою позицию вплоть до начала 2023 года — тогда певица отметила, что "не поддерживает никаких форм насилия".
В то же время в России концерты Лорак отменяли якобы из-за подозрений, что она поддерживает ВСУ.
Санкции против Лорак
В октябре 2022 года для Лорак отменили звание Народной артистки, запретили въезд до 2027 года. Сейчас она до сих пор избегает четкого осуждения агрессии России против Украины, что привело к потере украинской аудитории.
В то же время певица пытается поддержать образ "аполитичного артиста" и дистанцируется от прямых политических заявлений.
Напомним, на российском радио провалился пропагандистский проект "Гордость".
А россиянин сбежал в Европейский Союз, выпрыгнув из поезда, который ехал транзитом через Литву в Калининград.
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