Вокзал у Калінінграді, куди не доїхав утікач. Фото: росЗМІ

Росіянин вирішив утекти з батьківщини до Європейського Союзу. Для цього він придбав квиток на поїзд, який транзитом їде через територію Литви до Калінінграда, і вистрибнув із вагона, перебуваючи на литовській території.

Про це повідомили російські медіа.

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Втеча з транзитного поїзда

Громадянин Росії втік зі своєї батьківщини. Процес втечі молодий чоловік організував оригінально — вистрибнувши із поїзда.

21-річний Даніїл М., уродженець Республіки Башкортостан, купив квиток на поїзд, який ішов за маршрутом Адлер — Калінінград.

Як відомо, цей поїзд проходить через територію Литви, яка є членом Євросоюзу, але не зупиняється на литовській території.

Це не зупинило Даніїла М., який під час проїзду територією ЄС вистрибнув із пасажирського вагону, відкривши перед цим двері.

Не радикал і екстреміст

Батьки утікача заявили, що про план втечі Даніїла не знали нічого, а також додали, що син не був членом якихось заборонених чи радикальних організацій.

Литовська поліція, отримавши інформацію про інцидент, розпочала пошук російського громадянина.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіянин підірвав штаб з офіцерами "Шторм-Z" і перейшов на бік України.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіянин убив своїх батьків у турецькому п'ятизірковому готелі.