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Россиянин сбежал в страну ЕС, выпрыгнув из поезда

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Дата публикации 19 июня 2025 06:18
Гражданин РФ сбежал в Литву - детали
Вокзал в Калининграде, куда не доехал беглец. Фото: росСМИ
Ключові моменти Побег из транзитного поезда Не радикал и экстремист

Россиянин решил сбежать с родины в Европейский Союз. Для этого он приобрел билет на поезд, который транзитом едет через территорию Литвы в Калининград, и выпрыгнул из вагона, находясь на литовской территории.

Об этом сообщили российские медиа.

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Побег из транзитного поезда

Гражданин России сбежал со своей родины. Процесс побега молодой человек организовал оригинально — выпрыгнув из поезда.

21-летний Даниил М., уроженец Республики Башкортостан, купил билет на поезд, который шел по маршруту Адлер — Калининград.

Как известно, этот поезд проходит через территорию Литвы, которая является членом Евросоюза, но не останавливается на литовской территории.

Это не остановило Даниила М., который во время проезда по территории ЕС выпрыгнул из пассажирского вагона, открыв перед этим дверь.

Не радикал и экстремист

Родители беглеца заявили, что о плане побега Даниила не знали ничего, а также добавили, что сын не был членом каких-то запрещенных или радикальных организаций.

Литовская полиция, получив информацию об инциденте, начала поиск российского гражданина.

Напомним, мы ранее писали о том, что россиянин взорвал штаб с офицерами "Шторм-Z" и перешел на сторону Украины.

Добавим, мы сообщали о том, что россиянин убил своих родителей в турецком пятизвездочном отеле.

Европейский союз Литва россияне побег Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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