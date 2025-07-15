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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сбежал подальше от Украины — как живет скандальный Влад Яма arrow

Сбежал подальше от Украины — как живет скандальный Влад Яма

15 июля 2025 14:08
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Где сейчас Влад Яма — все, что известно о жизни хореографа
Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинский хореограф Влад Яма после начала полномасштабной войны получил немало хейта в свой адрес, ведь покинул страну. Сейчас танцовщик вместе с семьей также находится за пределами Украины и, похоже, не планирует возвращаться.

Новини.LIVE рассказывают, где сейчас живет хореограф и чем занимается.

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В день начала полномасштабной войны Влад Яма находился в Украине и занимался эвакуацией своих родителей из Запорожья. Впоследствии его семья провела несколько дней в Европе, а затем отправилась в Соединенные Штаты. Однако до сих пор остается непонятным, каким образом сам хореограф выехал за границу.

Влад Яма зі своєю родиною - фото
Влад Яма и его жена с родителями и сыном. Фото: instagram.com/vladyama_official

Сейчас вместе с женой Лиланой и сыном Леоном танцор живет в Майами.

В своих соцсетях Яма высказался против российской агрессии и поддержал украинцев, а также благодарил наших защитников. Кроме того, хореограф часто организует благотворительные мастер-классы и участвует в мероприятиях в поддержку Украины.

Влад Яма на благодійному заході в США - фото
Влад Яма на благотворительном аукционе в США. Фото: instagram.com/vladyama_official

Правда, и здесь не обошлось без скандалов. Так, Яма неоднократно оказывался в центре скандалов из-за того, что его видели в компании россиян. Например, он сам упоминал, что сотрудничает с американской танцевальной студией Miami Dance Academy, в составе которой есть граждане РФ. А в ноябре 2024 года СМИ сообщали, что Яма был замечен на вечеринке в Чикаго, где собралась преимущественно русскоязычная публика.

Влад Яма з дружиною в США - фото
Влад Яма и его жена на мероприятии. Фото: instagram.com/vladyama_official

Несмотря на проукраинскую позицию и помощь, возвращаться на родину семья звезды пока не планирует, что очень возмущает многих поклонников артиста. Под публикациями в сети Яма часто получает много гневных комментариев.

А недавно танцор вступил в словесную перепалку с одной из подписчиц. В ответ на ее комментарий Яма заявил, что покинул страну по закону.

Влад Яма посварився з підписницею - фото
Влад Яма ответил на комментарий. Фото: скриншот

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