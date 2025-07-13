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ТОП-5 красунь серед українських зірок — рейтинг від ШІ

13 липня 2025 20:00
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Несподіваний топ-5 найкрасивіших зірок від ШІ — хто очолив список
Жінки. Фото: Freepik
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Український шоубізнес багатий на талановитих і неймовірно красивих жінок. Штучний інтелект проаналізував кожну з них та обрав представниць, яких вважає найбільш привабливими.

Новини.LIVE ділиться п'ятіркою найкрасивіших, на думку алгоритмів, артисток.

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Тіна Кароль

Очолила рейтинг співачка Тіна Кароль і ось, що про неї каже штучний інтелект:

"Її краса — це поєднання жіночності, витонченості та сценічного магнетизму. Тіна вміє бути водночас ніжною й сильною, що підкреслює її особливу привабливість".

Співачка Тіна Кароль - фото
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Джамала

Друга у списку співачка Джамала, яка, на думку штучного інтелекту, зачаровує не лише талантом, а й щирістю.

"Джамала має неповторну зовнішність, глибокий погляд і сильний характер. Її краса — це також відображення її гідності, таланту та щирості", — написав ШІ.

Співачка Джамала - фото
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Надя Дорофєєва

Яскравий образ та потужна енергетика співачки не залишила байдужим навіть штучний інтелект. І ось, що він написав про Надю:

"Вона — втілення сучасного глянцевого стилю та поп-культури. Надя поєднує природну привабливість із яскравою енергетикою, що робить її впізнаваною і привабливою для мільйонів фанатів".

Співачка Надя Дорофєєва - фото
Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Злата Огнєвіч

"Холостячка" Злата Огнєвіч полонила серця шанувальників своєю красою вже давно, а тепер черга і штучного інтелекту.

"Злата поєднує в собі ніжну жіночність, виразну красу та талант. Вона завжди виглядає елегантно та гармонійно — і на сцені, і поза нею", — каже про зірку ШІ.

Співачка Злата Огнєвіч - фото
Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Мішель Андраде

Чарівна співачка поєднує в собі українську красу із болівійською пристрастю.

"Її унікальна зовнішність і яскрава індивідуальність виділяють її серед інших. Мішель — приклад сміливого стилю, сучасної краси та молодої впевненості в собі", — йдеться у рейтингу ШІ.

Співачка Мішель Андраде - фото
Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish

Раніше стало відомо, який вигляд має Таїсія Повалій після чисельних "уколів краси" і життя в РФ.

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рейтинг шоу-бізнес українські зірки штучний інтелект краса
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23:05 День пам’яті загиблих у полоні — "Азов" виступив з пропозицією

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