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Главная arrow Шоу-бизнес arrow ТОП-5 красавиц среди украинских звезд — рейтинг от ИИ arrow

ТОП-5 красавиц среди украинских звезд — рейтинг от ИИ

13 июля 2025 20:00
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Неожиданный топ-5 самых красивых звезд от ИИ - кто возглавил список
Женщины. Фото: Freepik
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинский шоубизнес богат на талантливых и невероятно красивых женщин. Искусственный интеллект проанализировал каждую из них и выбрал представительниц, которых считает наиболее привлекательными.

Новини.LIVE делится пятеркой самых красивых, по мнению алгоритмов, артисток.

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ТОП-5 украинских красавиц по мнению ИИ

Тина Кароль

Возглавила рейтинг певица Тина Кароль и вот, что о ней говорит искусственный интеллект:

"Ее красота — это сочетание женственности, изящества и сценического магнетизма. Тина умеет быть одновременно нежной и сильной, что подчеркивает ее особую привлекательность".

Співачка Тіна Кароль - фото
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Джамала

Вторая в списке певица Джамала, которая, по мнению искусственного интеллекта, очаровывает не только талантом, но и искренностью.

"Джамала имеет неповторимую внешность, глубокий взгляд и сильный характер. Ее красота — это также отражение ее достоинства, таланта и искренности", — написал ИИ.

Співачка Джамала - фото
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaaa

Надя Дорофеева

Яркий образ и мощная энергетика певицы не оставила равнодушным даже искусственный интеллект. И вот, что он написал о Наде:

"Она — воплощение современного глянцевого стиля и поп-культуры. Надя сочетает природную привлекательность с яркой энергетикой, что делает ее узнаваемой и привлекательной для миллионов фанатов".

Співачка Надя Дорофєєва - фото
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Злата Огневич

"Холостячка" Злата Огневич пленила сердца поклонников своей красотой уже давно, а теперь очередь и искусственного интеллекта.

"Злата сочетает в себе нежную женственность, выразительную красоту и талант. Она всегда выглядит элегантно и гармонично — и на сцене, и вне ее", — говорит о звезде ИИ.

Співачка Злата Огнєвіч - фото
Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Мишель Андраде

Очаровательная певица сочетает в себе украинскую красоту с боливийской страстью.

"Ее уникальная внешность и яркая индивидуальность выделяют ее среди других. Мишель — пример смелого стиля, современной красоты и молодой уверенности в себе", — говорится в рейтинге ИИ.

Співачка Мішель Андраде - фото
Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish

Ранее стало известно, как выглядит Таисия Повалий после многочисленных "уколов красоты" и жизни в РФ.

А также Даша Квиткова очаровала стильным образом, который открыл ее животик.

рейтинг шоу-бизнес украинские звезды искусственный интеллект красота
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23:33 Оккупанты цинично атакуют медиков на Сумщине — ранены врачи

23:05 День памяти погибших в плену — "Азов" выступил с предложением

22:35 В США анонсировали рекордную военную помощь для Украины

22:04 В обращении был не доллар — какие деньги ценились в США раньше

22:02 Когда ожидать пик летней жары — погода в Украине на неделю

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова - 80x80

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова

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