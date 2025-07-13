Неожиданный топ-5 самых красивых звезд от ИИ - кто возглавил список

Женщины. Фото: Freepik

Украинский шоубизнес богат на талантливых и невероятно красивых женщин. Искусственный интеллект проанализировал каждую из них и выбрал представительниц, которых считает наиболее привлекательными.

Новини.LIVE делится пятеркой самых красивых, по мнению алгоритмов, артисток.

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Тина Кароль

Возглавила рейтинг певица Тина Кароль и вот, что о ней говорит искусственный интеллект:

"Ее красота — это сочетание женственности, изящества и сценического магнетизма. Тина умеет быть одновременно нежной и сильной, что подчеркивает ее особую привлекательность".

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Джамала

Вторая в списке певица Джамала, которая, по мнению искусственного интеллекта, очаровывает не только талантом, но и искренностью.

"Джамала имеет неповторимую внешность, глубокий взгляд и сильный характер. Ее красота — это также отражение ее достоинства, таланта и искренности", — написал ИИ.

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaaa

Надя Дорофеева

Яркий образ и мощная энергетика певицы не оставила равнодушным даже искусственный интеллект. И вот, что он написал о Наде:

"Она — воплощение современного глянцевого стиля и поп-культуры. Надя сочетает природную привлекательность с яркой энергетикой, что делает ее узнаваемой и привлекательной для миллионов фанатов".

Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Злата Огневич

"Холостячка" Злата Огневич пленила сердца поклонников своей красотой уже давно, а теперь очередь и искусственного интеллекта.

"Злата сочетает в себе нежную женственность, выразительную красоту и талант. Она всегда выглядит элегантно и гармонично — и на сцене, и вне ее", — говорит о звезде ИИ.

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Мишель Андраде

Очаровательная певица сочетает в себе украинскую красоту с боливийской страстью.

"Ее уникальная внешность и яркая индивидуальность выделяют ее среди других. Мишель — пример смелого стиля, современной красоты и молодой уверенности в себе", — говорится в рейтинге ИИ.

Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish

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