Неожиданный топ-5 самых красивых звезд от ИИ - кто возглавил список

ТОП-5 красавиц среди украинских звезд — рейтинг от ИИ
Украинский шоубизнес богат на талантливых и невероятно красивых женщин. Искусственный интеллект проанализировал каждую из них и выбрал представительниц, которых считает наиболее привлекательными.
Новини.LIVE делится пятеркой самых красивых, по мнению алгоритмов, артисток.
ТОП-5 украинских красавиц по мнению ИИ
Тина Кароль
Возглавила рейтинг певица Тина Кароль и вот, что о ней говорит искусственный интеллект:
"Ее красота — это сочетание женственности, изящества и сценического магнетизма. Тина умеет быть одновременно нежной и сильной, что подчеркивает ее особую привлекательность".
Джамала
Вторая в списке певица Джамала, которая, по мнению искусственного интеллекта, очаровывает не только талантом, но и искренностью.
"Джамала имеет неповторимую внешность, глубокий взгляд и сильный характер. Ее красота — это также отражение ее достоинства, таланта и искренности", — написал ИИ.
Надя Дорофеева
Яркий образ и мощная энергетика певицы не оставила равнодушным даже искусственный интеллект. И вот, что он написал о Наде:
"Она — воплощение современного глянцевого стиля и поп-культуры. Надя сочетает природную привлекательность с яркой энергетикой, что делает ее узнаваемой и привлекательной для миллионов фанатов".
Злата Огневич
"Холостячка" Злата Огневич пленила сердца поклонников своей красотой уже давно, а теперь очередь и искусственного интеллекта.
"Злата сочетает в себе нежную женственность, выразительную красоту и талант. Она всегда выглядит элегантно и гармонично — и на сцене, и вне ее", — говорит о звезде ИИ.
Мишель Андраде
Очаровательная певица сочетает в себе украинскую красоту с боливийской страстью.
"Ее уникальная внешность и яркая индивидуальность выделяют ее среди других. Мишель — пример смелого стиля, современной красоты и молодой уверенности в себе", — говорится в рейтинге ИИ.
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