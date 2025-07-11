Даша Квіткова приголомшила новими фото — фанати звернули увагу на животик

Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова привернула увагу шанувальників своїм образом. Зірка показала, у якому луці відсвяткувала свій день народження.

Сонячними кадрами у стильному аутфіті інфлюенсерка поділилася в Instagram.

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Блогерка 10 липня відсвяткувала своє 27-річчя. Особливий день Даша зустріла в Амстердамі, де вирішила влаштувати собі фотосесію на згадку.

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

У кадрі знаменитість позувала у total look від української дизайнерки Катерини Сільченко та її бренду The Coat.

Даша Квіткова у The Coat. Фото: instagram.com/kvittkova

Квіткова обрала напівпрозору спідницю з баскою та короткий топ, розшитий квітами, який оголив її стрункий животик. Для особливої "родзинки" Даша накинула зверху легку накидку з тієї самої тканини, що і спідниця.

Квіткова показала святковий образ

У коментарях зірка зібрала купу компліментів від шанувальників, які захопилися її красою.

"Яка ж ви красива!".

"Ці ноги і талія — просто вогонь".

"Неймовірна краса!".

Даша Квіткова у святковій фотосесії. Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, Леся Нікітюк продемонструвала фігуру в обтислому вбранні на першому тренуванні після пологів.

А також колишня дружина Кличка похизувалася довгими ніжками у міні.