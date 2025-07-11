Даша Квіткова приголомшила новими фото — фанати звернули увагу на животик

Даша Квіткова показалась в сміливому образі — засвітила животик
Українська блогерка Даша Квіткова привернула увагу шанувальників своїм образом. Зірка показала, у якому луці відсвяткувала свій день народження.
Сонячними кадрами у стильному аутфіті інфлюенсерка поділилася в Instagram.
Квіткова засвітила животик у романтичному образі
Блогерка 10 липня відсвяткувала своє 27-річчя. Особливий день Даша зустріла в Амстердамі, де вирішила влаштувати собі фотосесію на згадку.
У кадрі знаменитість позувала у total look від української дизайнерки Катерини Сільченко та її бренду The Coat.
Квіткова обрала напівпрозору спідницю з баскою та короткий топ, розшитий квітами, який оголив її стрункий животик. Для особливої "родзинки" Даша накинула зверху легку накидку з тієї самої тканини, що і спідниця.
У коментарях зірка зібрала купу компліментів від шанувальників, які захопилися її красою.
"Яка ж ви красива!".
"Ці ноги і талія — просто вогонь".
"Неймовірна краса!".
Нагадаємо, Леся Нікітюк продемонструвала фігуру в обтислому вбранні на першому тренуванні після пологів.
А також колишня дружина Кличка похизувалася довгими ніжками у міні.
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