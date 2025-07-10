Ексдружина Кличка Наталія Єгорова здивувала виглядом у 51 рік — стильні фото

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Українська модель Наталія Єгорова продемонструвала підписникам стильний образ. Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка показала, як поєднує ніжність та зухвалість.

Світлинами знаменитість поділилася в Instagram.

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51-річна зірка сміливо демонструє, як легко та стильно носити коротку довжину. Цього разу Наталія обрала чорну мінісукню, яка підкреслила її струнку талію та відкрила довгі ніжки.

Наталія Євгорова похизувалася стрункими ніжками. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Для того, щоб образ вийшов завершеним модель одягнула жакет та чорні шкіряні чобітки. Також до свого аутфіту зірка додала сумку в колір взуття та довгі сережки.

Наталія Єгорова продемонструвала стильний лук. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Трохи зухвалості, трохи м'якості. Один погляд, багато шарів. Тому що жінка ніколи не буває чимось одним. Вона — історія, яка продовжує дивувати", — написала під фото Єгорова.

Наталія Єгорова захопила підписників. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

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