Экс-супруга Кличко Наталья Егорова удивила видом в 51 год - стильные фото

Экс-супруга Кличко ошеломила видом в дерзком мини
Украинская модель Наталья Егорова продемонстрировала подписчикам стильный образ. Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко показала, как сочетает нежность и дерзость.
Фотографиями знаменитость поделилась в Instagram.
Наталья Егорова ошеломила фото в мини
51-летняя звезда смело демонстрирует, как легко и стильно носить короткую длину. На этот раз Наталья выбрала черное мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную талию и открыло длинные ножки.
Для того, чтобы образ получился завершенным модель надела жакет и черные кожаные сапожки. Также к своему аутфиту звезда добавила сумку в цвет обуви и длинные серьги.
"Немного дерзости, немного мягкости. Один взгляд, много слоёв. Потому что женщина никогда не бывает чем-то одним. Она — история, которая продолжает удивлять", — написала под фото Егорова.
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