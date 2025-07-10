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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Экс-супруга Кличко ошеломила видом в дерзком мини arrow

Экс-супруга Кличко ошеломила видом в дерзком мини

10 июля 2025 19:09
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Экс-супруга Кличко Наталья Егорова удивила видом в 51 год - стильные фото
Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинская модель Наталья Егорова продемонстрировала подписчикам стильный образ. Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко показала, как сочетает нежность и дерзость.

Фотографиями знаменитость поделилась в Instagram.

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Наталья Егорова ошеломила фото в мини

51-летняя звезда смело демонстрирует, как легко и стильно носить короткую длину. На этот раз Наталья выбрала черное мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную талию и открыло длинные ножки.

Наталія Єгорова засвітила ніжки у міні - фото
Наталья Евгорова похвасталась стройными ножками. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Для того, чтобы образ получился завершенным модель надела жакет и черные кожаные сапожки. Также к своему аутфиту звезда добавила сумку в цвет обуви и длинные серьги.

Наталія Єгорова показала стильний образ - фото
Наталья Егорова продемонстрировала стильный лук. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Немного дерзости, немного мягкости. Один взгляд, много слоёв. Потому что женщина никогда не бывает чем-то одним. Она — история, которая продолжает удивлять", — написала под фото Егорова.

Наталія Єгорова похизувалася ніжками - фото
Наталья Егорова восхитила подписчиков. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, 55-летняя Дженнифер Лопес ошеломила видом в купальнике.

А также Анастасия Цимбалару в свой день рождения устроила игривую фотосессию прямо посреди улицы.

Виталий Кличко соцсети модель украинские звезды стиль
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