Анастасія Цимбалару здивувала святковими фото до 33-річчя — повеселила фанатів

Анастасія Цимбалару. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару сьогодні, 10 липня, святкує свій день народження. Зірці серіалу "Жіночий лікар" виповнилося 33 роки.

У святковий день акторка повеселила фанів несподіваною фотосесією та звернулася до них із важливим проханням в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Цимбалару в образі ляльки з'їла торт посеред вулиці

У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала кадри з грайливої фотосесії. Анастасія позувала перед камерою у білій мінісукні з рюшами та трояндами, а на голові в неї були величезні бігуді.

Анастасія Цимбалару святкує 33-річчя. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Акторка в несподіваному образі задула свічки та поласувала великим святковим тортом просто посеред вулиці.

Зірка "Жіночого лікаря" у святковій фотосесії. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасія Цимбалару поласувала тортом. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

У підписі до світлин Цимбалару подякувала за усе, що трапилося в її житті за ці роки та зізналася, як ставиться до нової цифри у паспорті.

"Просто з вдячністю за життя, за можливості, досвід та уроки, за людей та їх відсутність. В свій новий 33-й. Здається, звучить вже й не так страшно", — написала акторка.

Акторка зробила фотосесію до дня народження. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

А також у свій день народження акторка попросила шанувальників привітати її донатом та долучитися до зборів на її сторінці.

"А вас дуже попрошу привітати мене своїм донатом! Це буде моїм найкращим подарунком", — додала Анастасія.

Акторка Цимбалару позувала у грайливому образі. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Раніше колишній Цимбалару показався в обіймах відомої акторки.

А також ми писали, що Надя Дорофєєва та Позитив приголомшили фанів новим дуетом.