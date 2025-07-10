Анастасія Цимбалару здивувала святковими фото до 33-річчя — повеселила фанатів

Просто на вулиці — як Настя Цимбалару відсвяткувала 33-річчя
Українська акторка Анастасія Цимбалару сьогодні, 10 липня, святкує свій день народження. Зірці серіалу "Жіночий лікар" виповнилося 33 роки.
У святковий день акторка повеселила фанів несподіваною фотосесією та звернулася до них із важливим проханням в Instagram.
Цимбалару в образі ляльки з'їла торт посеред вулиці
У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала кадри з грайливої фотосесії. Анастасія позувала перед камерою у білій мінісукні з рюшами та трояндами, а на голові в неї були величезні бігуді.
Акторка в несподіваному образі задула свічки та поласувала великим святковим тортом просто посеред вулиці.
У підписі до світлин Цимбалару подякувала за усе, що трапилося в її житті за ці роки та зізналася, як ставиться до нової цифри у паспорті.
"Просто з вдячністю за життя, за можливості, досвід та уроки, за людей та їх відсутність. В свій новий 33-й. Здається, звучить вже й не так страшно", — написала акторка.
А також у свій день народження акторка попросила шанувальників привітати її донатом та долучитися до зборів на її сторінці.
"А вас дуже попрошу привітати мене своїм донатом! Це буде моїм найкращим подарунком", — додала Анастасія.
Раніше колишній Цимбалару показався в обіймах відомої акторки.
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