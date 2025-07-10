Анастасия Цимбалару удивила праздничными фото к 33-летию - повеселила фанатов

Просто на улице — как Настя Цимбалару отпраздновала 33-летие
Украинская актриса Анастасия Цимбалару сегодня, 10 июля, празднует свой день рождения. Звезде сериала "Женский доктор" исполнилось 33 года.
В праздничный день актриса повеселила фанов неожиданной фотосессией и обратилась к ним с важной просьбой в Instagram.
Цимбалару в образе куклы съела торт посреди улицы
В своем фотоблоге знаменитость опубликовала кадры из игривой фотосессии. Анастасия позировала перед камерой в белом мини-платье с рюшами и розами, а на голове у нее были огромные бигуди.
Актриса в неожиданном образе задула свечи и полакомилась большим праздничным тортом прямо посреди улицы.
В подписи к фотографиям Цимбалару поблагодарила за все, что случилось в ее жизни за эти годы и призналась, как относится к новой цифре в паспорте.
"Просто с благодарностью за жизнь, за возможности, опыт и уроки, за людей и их отсутствие. В свой новый 33-й. Кажется, звучит уже и не так страшно", — написала актриса.
А также в свой день рождения актриса попросила поклонников поздравить ее донатом и присоединиться к сборам на ее странице.
"А вас очень попрошу поздравить меня своим донатом! Это будет моим лучшим подарком", — добавила Анастасия.
Ранее бывший Цымбалару показался в объятиях известной актрисы.
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