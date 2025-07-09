Зірки "Спіймати Кайдаша" Хижняк та Бакланов здивували фанів новим відео

Антоніна Хижняк та Григорій Бакланов. Фото: instagram.com/tonya_actress

Українські актори Антоніна Хижняк та Григорій Бакланов несподівано показалися разом. Зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" повеселили фанів спільним контентом.

Артисти поділилися роликом в Instagram.

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У відео акторка показалася в обіймах свого колеги, який тримав її на руках. Григорій поцікавився в Тоні, чи знає вона якісь цікаві факти, на що вона відповіла: "Гріша дуже любе поїсти".

"Тоню, я вже другий день думаю, куди тебе нести?", — пожартував під відео Бакланов.

Після знімань у серіалі "Спіймати Кайдаша" актори залишилися у дружніх відносинах, а також часто перетинаються на спільних творчих проєктах.

У коментарях шанувальник зраділи, що знову змогли побачити улюблених акторів разом.

"Ви просто вогонь!"

"Мотря зробила б з Лавріна нормального чоловіка!".

"Ви чудові!".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Тарас Цимбалюк прийняв целібат.

А також Надя Дорофєєва та Позитив заінтригували кадрами разом.