Звезды "Поймать Кайдаша" Хижняк и Бакланов удивили фанов новым видео

Звезды "Поймать Кайдаша" показались в объятиях друг друга
Украинские актеры Антонина Хижняк и Григорий Бакланов неожиданно показались вместе. Звезды сериала "Поймать Кайдаша" повеселили фанов совместным контентом.
Артисты поделились роликом в Instagram.
Хижняк и Бакланов повеселили совместным видео
В видео актриса показалась в объятиях своего коллеги, который держал ее на руках. Григорий поинтересовался у Тони, знает ли она какие-то интересные факты, на что она ответила: "Гриша очень любит поесть".
"Тоню, я уже второй день думаю, куда тебя нести?", — пошутил под видео Бакланов.
После съемок в сериале "Поймать Кайдаша" актеры остались в дружеских отношениях, а также часто пересекаются на совместных творческих проектах.
В комментариях поклонники обрадовались, что снова смогли увидеть любимых актеров вместе.
"Вы просто огонь!"
"Мотря сделала бы из Лаврина нормального мужчину!".
"Вы замечательные!".
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