Звезды "Поймать Кайдаша" Хижняк и Бакланов удивили фанов новым видео

Антонина Хижняк и Григорий Бакланов. Фото: instagram.com/tonya_actress

Украинские актеры Антонина Хижняк и Григорий Бакланов неожиданно показались вместе. Звезды сериала "Поймать Кайдаша" повеселили фанов совместным контентом.

Артисты поделились роликом в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Хижняк и Бакланов повеселили совместным видео

В видео актриса показалась в объятиях своего коллеги, который держал ее на руках. Григорий поинтересовался у Тони, знает ли она какие-то интересные факты, на что она ответила: "Гриша очень любит поесть".

"Тоню, я уже второй день думаю, куда тебя нести?", — пошутил под видео Бакланов.

После съемок в сериале "Поймать Кайдаша" актеры остались в дружеских отношениях, а также часто пересекаются на совместных творческих проектах.

В комментариях поклонники обрадовались, что снова смогли увидеть любимых актеров вместе.

"Вы просто огонь!"

"Мотря сделала бы из Лаврина нормального мужчину!".

"Вы замечательные!".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как Тарас Цимбалюк принял целибат.

А также Надя Дорофеева и Позитив заинтриговали кадрами вместе.