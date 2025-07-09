Тарас Цимбалюк прийняв целібат під час зйомок — несподіваний факт про холостяка

"Холостяк" Тарас Цимбалюк прийняв целібат — як це сталося
Актор Тарас Цимбалюк вважається одним із головних секс-символів українського кіно. Однак мало хто знає, що одного разу зірка "Спіймати Кайдаша" прийняв справжній целібат.
Цікавий факт про актора пригадав Слава Дьомін.
Цимбалюк відмовився від інтиму на певний час
У серіалі "Кава з кардамоном" актор виконав роль католицького священника, який прийняв целібат. Як виявилося, Тарас пройшов релігійний обряд у реальному житті за усіма канонами.
Церемонія пройшла у греко-католицькому Соборі святого Юра-католицького. Священник провів обряд з молитвами, атрибутикою та помазанням. На час знімання серіалу Цимбалюк дійсно відмовився від інтиму.
"Закінчилася зйомка, священик підійшов і каже: "Я не знаю, як ви собі там дивитеся, ну ви актори, але ви прийняли целібат, як його приймають усі люди в реальному житті. Ось що для вас це означає, не знаю, але ви його реально прийняли", — розповів актор у інтерв'ю 2023 року Маші Єфросиніній.
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