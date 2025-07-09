Тарас Цимбалюк принял целибат во время съемок — неожиданный факт о холостяке

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер Тарас Цимбалюк считается одним из главных секс-символов украинского кино. Однако мало кто знает, что однажды звезда "Поймать Кайдаша" принял настоящий целибат.

Интересный факт об актере вспомнил Слава Демин.

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В сериале "Кофе с кардамоном" актер исполнил роль католического священника, который принял целибат. Как оказалось, Тарас прошел религиозный обряд в реальной жизни по всем канонам.

Церемония прошла в греко-католическом Соборе святого Юра-католического. Священник провел обряд с молитвами, атрибутикой и помазанием. На время съемок сериала Цимбалюк действительно отказался от интима.

"Закончилась съемка, священник подошел и говорит: "Я не знаю, как вы себе там смотрите, ну вы актеры, но вы приняли целибат, как его принимают все люди в реальной жизни. Вот что для вас это значит, не знаю, но вы его реально приняли", — рассказал актер в интервью 2023 года Маше Ефросининой.

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