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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Улюблені тату Тараса Цимбалюка — що вони насправді означають arrow

Улюблені тату Тараса Цимбалюка — що вони насправді означають

5 липня 2025 19:37
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Тату Тараса Цимбалюка і що вони означають — цікаві факти про холостяка
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Український актор Тарас Цимбалюк — великий шанувальник татуювань. На тілі головного героя шоу "Холостяк" близько 70 малюнків, і деякі з них мають особливий зміст та символізм для їхнього власника.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про тату зірки.

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Цікаві факти про татуювання Тараса Цимбалюка

35-річний актор часто демонструє шанувальникам своє накачане тіло у соціальних мережах та залюбки позує на відвертих світлинах. Тож фани могли побачити на тілі зірки чимало цікавих татуювань.

Тату Тараса Цимбалюка - фото
Тарас Цимбалюк у спортзалі. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Як раніше розповідав Тарас, усе почалося з цитати мудреця Омара Хайяма — "Всі дороги ведуть до людей", яку він зробив абсолютно випадково. А далі увійшов у смак.

На тілі Цимбалюка можна розгледіти чимало цікавих малюнків — зірка та крила, череп, Мона Ліза на плечі, якір, хрест на шиї та багато інших.

Тарас Цимбалюк та його тату - фото
Актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

 Тату прикрашають навіть пальці, стегна, ноги та живіт актора.

Татуювання в Тараса Цимбалюка - фото
Тату Тараса Цимбалюка на руці. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор має напис PWR на грудях, що символізує внутрішню силу, а також декілька цитат англійською мовою — make art, no war (займайтеся мистецтвом, а не війною), Look mom I can fly (Мамо, я лечу) з пісні Тревіса Скотта та інші.

Тарас Цимбалюк на фото
Тарас Цимбалюк у фотосесії. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зазвичай, за словами "холостяка", він шукає цікаві ескізи для тату на Pinterest. А далі все просто — якщо малюнок припав до душі, йде та набиває його.

Однак є татуювання, які мають для актора дуже важливий та сильний зміст. Наприклад, Тарас зробив тату із номером телефону покійної бабусі, а також набив автограф батька.

Актор Тарас Цимбалюк - фото
Актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, Леся Нікітюк показалася у купальнику через три тижні після пологів.

А також Надя Дорофєєва несподівано показалася у ліжку з "колишнім".

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк Тату українські зірки цікаві факти
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