Тату Тараса Цимбалюка і що вони означають — цікаві факти про холостяка

Улюблені тату Тараса Цимбалюка — що вони насправді означають
Український актор Тарас Цимбалюк — великий шанувальник татуювань. На тілі головного героя шоу "Холостяк" близько 70 малюнків, і деякі з них мають особливий зміст та символізм для їхнього власника.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про тату зірки.
Цікаві факти про татуювання Тараса Цимбалюка
35-річний актор часто демонструє шанувальникам своє накачане тіло у соціальних мережах та залюбки позує на відвертих світлинах. Тож фани могли побачити на тілі зірки чимало цікавих татуювань.
Як раніше розповідав Тарас, усе почалося з цитати мудреця Омара Хайяма — "Всі дороги ведуть до людей", яку він зробив абсолютно випадково. А далі увійшов у смак.
На тілі Цимбалюка можна розгледіти чимало цікавих малюнків — зірка та крила, череп, Мона Ліза на плечі, якір, хрест на шиї та багато інших.
Тату прикрашають навіть пальці, стегна, ноги та живіт актора.
Актор має напис PWR на грудях, що символізує внутрішню силу, а також декілька цитат англійською мовою — make art, no war (займайтеся мистецтвом, а не війною), Look mom I can fly (Мамо, я лечу) з пісні Тревіса Скотта та інші.
Зазвичай, за словами "холостяка", він шукає цікаві ескізи для тату на Pinterest. А далі все просто — якщо малюнок припав до душі, йде та набиває його.
Однак є татуювання, які мають для актора дуже важливий та сильний зміст. Наприклад, Тарас зробив тату із номером телефону покійної бабусі, а також набив автограф батька.
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